Klosterlandschaft Westfalen-Lippe: „finde dein Licht“

2020 Veranstaltungen an 31 Klosterorten rund um Mariä Lichtmess

Westfalen. Anlässlich Mariä Lichtmess (2. Februar 2020) öffnen 31 Klosterorte in ganz Westfalen-Lippe ihre Pforten und laden Besucher ein. Das Angebot koordiniert der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Rahmen der „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“. Von Arnsberg über Dalheim, Rheine und Warendorf bis nach Willebadessen finden in der Zeit vom 26. Januar bis zum 15. März 2020 Veranstaltungen zum Thema „Licht“ statt. Ausstellungen und Konzerte, Gottesdienste, Gebete, Lichtprozessionen und Workshops sollen in dieser Zeit die Klöster zu Orten der Begegnung machen.

„Das Projekt ‚finde dein Licht‘ hat seit 2018 großen Zuspruch erhalten. Die positiven Reaktionen der Besucherinnen und Besucher sowie die stetig steigenden Anmeldezahlen der Klöster zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen Türen öffnen, Begegnungen schaffen, Netzwerke pflegen und die Orte in besonderer Atmosphäre erleben“, so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.

Ehemalige Klöster laden rund um Mariä Lichtmess zu besinnlichen Konzerten ein. In der Propsteikirche St. Laurentius in Arnsberg (Hochsauerlandkreis) erklingen Kompositionen für Chor und Orgel von Duruflé, Gjeilo, Villa-Lobos. Der Kirchenraum ist dabei in farbiges Licht getaucht. Im ehemaligen Franziskanerkloster Warendorf lädt Amnesty International im Rahmen der »Warendorfer Klosterkonzerte für die Menschenrechte« zu einem Konzert mit Textbeiträgen und Lichtinstallationen in der Klosterkirche ein. Das Westmünsterland lockt mit Veranstaltungen wie „finde dein Licht – Licht und Klang“ im Stift Nottuln (Kreis Coesfeld), „Licht in unseren Dunkelheiten“ im Stift Langenhorst (Kreis Steinfurt) oder „Kleine geistliche Chormusik“ im Stift Metelen (Kreis Steinfurt). „Selbermachen“ heißt es dagegen im Bergkloster Bestwig (Kreis Soest). In dem Format „Asche wird zum Hoffnungsbild“ werden „Selbstreflektion, Achtsamkeit und Kreativität“ vereint. In der Kapuzinerkirche in Brakel (Kreis Höxter) können Familien mit Kindern das Thema „Licht sein“ erleben. Die Kinder dürfen sich dabei als Mönche verkleiden und in die Rolle der Kapuziner schlüpfen.

Die Abtei Marienmünster (Kreis Höxter) interpretiert das Thema Licht mit der Veranstaltung „Concert in the dark« auf eigene Weise, indem das Musikerlebnis auf das Wesentliche reduziert wird. Die Besucherinnen sind eingeladen, in völliger Dunkelheit ein Konzert zu hören. Ohne visuelle Ablenkung konzentrieren sie sich nur auf die Musik. Zur Ruhe kommen, die Stille suchen und sich ganz auf sich konzentrieren können Besucher im Kloster Oelinghausen (Kreis Lippe), Kloster Annenthal (Kreis Coesfeld), im Michaelskloster Paderborn, im Missionshaus Neubeken (Kreis Paderborn) beim „Taizé-Gebet“ oder bei der Lebensgemeinschaft Sankt Raphael in Bad Salzuflen (Kreis Lippe). Meditative Lichtillumination und heilsame Klänge sollen dort die Entspannung fördern. In der Klosterkirche St. Jakobus in Dülmen (Kreis Coesfeld) werden die Besucher zu einem meditativen Vespergottesdienst mit Lichtfeier und Einzelsegnung, Texten und Liedern zum Thema Licht begrüßt. Das Stift Rumbeck (Hochsauerlandkreis) veranstaltet einen Festgottesdienst mit Kerzenweihe und anschließender Lichterprozession.

Die Führung „Lichtquellen in der Kunst“ im Museum Abtei Liesborn (Kreis Warendorf) widmet sich ausgewählten Kunstwerken mit Blick auf die Rolle des Lichts. Im Kloster Dalheim in Lichtenau-Dalheim (Kreis Paderborn) eröffnet die Studioausstellung „INTER-VERSUS: Luce e Buio – Licht und Dunkel“. Sie widmet sich dem Wechsel- und Gegenspiel von Licht und Dunkel, einer Dualität, die bereits in der antiken Philosophie ebenso wie in der Bibel eine tragende Rolle spielt. „Wir hoffen, dass sich viele Besucher und Besucherinnen von dem großen und vielfältigen Angebot angesprochen und sich eingeladen fühlen, ihr persönliches Licht zu finden „, sagt die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“, Dr. Yasmine Freigang.

Ausführliche Informationen zu „finde dein Licht“ gibt es unter http://www.klosterlandschaft-westfalen.de. Über den Kontakt klosterlandschaft-westfalen-lippe@lwl.org kann die Broschüre bestellt werden.