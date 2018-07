Katholikentag wird museumswürdig

Münster. Ein türkises Armband, ein Kreisel, ein Schlüsselanhänger, ein Aufnäher und eine Fahne, die während des Katholikentags am Prinzipalmarkt hing: Dies alles und dazu noch Plakate und Flyer wandert jetzt ins Archiv des Stadtmuseums Münsters. „Der Katholikentag war für die Stadt ein großes Ereignis, deshalb hatten wir angefragt, ob es nicht ein paar Erinnerungsstücke gibt, die wir für künftige Ausstellungen mit die Sammlung übernehmen können“, so Museumsdirektorin Dr. Barbara Rommé.

Die Gegenstände habe der Katholikentag gerne für das Stadtmuseum reserviert, so Anne Hakenes, Vorsitzende des Katholikentags-Trägervereins. Immerhin zeige die Anfrage, dass der Katholikentag eine durchaus historische Bedeutung für Münster hat. „Vielleicht werden meine Söhne und Enkel im Stadtmuseum bestaunen können, um was sich die Oma kümmerte“, so Hakenes.

Unter den Gegenständen ist auch eine 6 Meter lange und 1,70 breite Fahne. Sie ist eines von 30 Exemplaren, die während der fünf Tage im Mai am Prinzipalmarkt hingen. „Unsere Restauratorin schaut sich die Fahne jetzt nochmal genau an und macht sie fertig für das Magazin“, so Rommé. Schon im Archiv angekommen sind hingegen die Katholikentagsschals, die Prof. Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, und Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster, während des Katholikentags getragen haben.

Neben dem Stadtmuseum Münster hat auch das Deutsche Historische Museum in Berlin um Plakate und andere Gegenstände vom Katholikentag gebeten, die es im Hinblick auf mögliche künftige Ausstellungen archivieren will.

Das Corporate Design des Katholikentags wurde von der Agentur Kopfkunst in Münster entworfen. Diese wurde dafür mit verschiedenen renommierten Design-Preisen, wie dem „Red Dot Award“, ausgezeichnet. Für die Entwicklung der „Bett Frei“-Kampagne zur Suche nach Privatquartieren war Christopher Katzenberger, Gestalter beim Katholikentag, verantwortlich.

Der 101. Deutsche Katholikentag fand vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster statt. Insgesamt kamen zu der Großveranstaltung, bei der Themen aus Politik, Gesellschaft Kirche und Religion diskutiert wurden, etwa 90.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in der Regel alle zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. Der 100. Deutsche Katholikentag fand 2016 in Leipzig statt, 2014 trafen sich die katholischen Laien in Regensburg, 2012 in Mannheim.