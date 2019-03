Jetzt Bielefeld-Läufer-Shirts für den Hermannslauf sichern

Bielefeld. „Laufen für Bielefeld“: Wer in diesem Jahr am Hermannslauf teilnimmt (28. April 2019), kann nicht nur mit dem Ziel Bielefeld im Herzen, sondern auch auf der Brust auf die schon fast legendäre Strecke gehen. Erstmals vergibt Bielefeld Marketing für den „Hermann“ kostenlose Bielefeld-Läufer-Shirts im BIE-Design der Stadt. Wer Lust hat, kann so die Heimatstadt auf den 31,1 Kilometern vom Hermannsdenkmal in Detmold bis zum Ziel an der Sparrenburg in Bielefeld repräsentieren.

Die Läufer-Shirts sind ab Donnerstag, 14.03.19, 16 Uhr, in der Tourist-Information Bielefeld im Neuen Rathaus (Am Niederwall 23; Öffnungszeiten: werktags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr) erhältlich. Und wichtig: Die Oberteile und Größen (Männer- und Frauen-Shirts in S bis L) sind limitiert und nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht .

Wer sich eines der BIE-Shirts schnappen möchte, muss seine offizielle Anmeldebestätigung für den Hermannslauf 2019 (Ausdruck der Bestätigungs-Email des Veranstalters) in der Tourist-Information vorlegen. Die Textilien müssen persönlich abgeholt werden. Einzelpersonen können auch stellvertretend für Freunde, Familienmitglieder oder für die eigene Laufgruppe Shirts abholen – es muss pro Shirt aber eine Anmelde-Bestätigung vorgelegt werden.

Nach dem Lauf dürfen die Shirts natürlich als persönliche Erinnerungsstücke behalten werden. Der Hermannslauf, der jedes Jahr vom TSVE Bielefeld organisiert wird, ist das größte Breitensport-Event in der Region Ostwestfalen-Lippe. Rund 7.000 Menschen laufen oder wandern die Strecke durch den Teutoburger Wald.

Übrigens: Wer ein Foto von sich oder seiner Laufgruppe in den BIE-Shirts in den sozialen Medien unter dem Hashtag #bielefeldjetzt postet, hat die Chance, auf dem Bielefeld JETZT Facebook-Kanal und auf dem Bielefeld JETZT Instagram-Kanal geteilt zu werden.