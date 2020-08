Integriertes Mobilitätskonzept für Paderborn

Paderborn .Die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Zielen des integrierten Mobilitätskonzepts Paderborn (IMOK) ist in vollem Gange. Seit Anfang Juli haben sich bereits über 250 Interessierte über eine Onlinebefragung an der Entwicklung und Ausrichtung der Ziele des IMOKs eingebracht. Alle Paderbornerinnen und Paderborner sind weiterhin eingeladen, sich mit ihren Ideen und Vorstellungen zur zukünftigen Mobilität in Paderborn zu beteiligen. Noch bis Ende August können alle Interessierten unter www.imok-paderborn.de die Mobilität der Zukunft in Paderborn aktiv mitgestalten.

Das IMOK zielt auf eine integrierte, nachhaltige Ausrichtung der Mobilität in Paderborn, wie es bereits im Juni 2020 durch den Rat der Stadt beschlossen wurde. In der aktuell laufenden Onlinebeteiligung wird dieses breit aufgestellte, qualitative Zielsystem weiterentwickelt und die Bevölkerung um Einschätzungen zu einzelnen Zielen und messbaren Zielwerten gebeten. Mit den bisherigen rund 250 Beiträgen zum Zielkonzept liegt bereits eine erste gute Grundlage für die weitere Entwicklung des Zielkonzepts vor. Dennoch erhoffen sich die Stadt und das beteiligte Planungsbüro, die Planersocietät aus Dortmund, noch weitere, zahlreiche Rückmeldungen seitens der Bürgerinnen und Bürger zu dem Zielkonzept. Dieses soll schließlich Richtschnur und Maßstab für die im nächsten Arbeitsschritt des IMOKs zu entwickelnden Maßnahmen sein. Bis Ende August besteht noch die Möglichkeit, sich an der Weiterentwicklung des Zielkonzepts online zu beteiligen. Ende des Jahres sind weitere Beteiligungsbausteine vorgesehen, dann zu den Themen Handlungsfelder und Maßnahmen des IMOKs.