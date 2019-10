Informationsveranstaltung „Unser Dorf hat Zukunft“

Fragen und Antworten zum Dorfwettbewerb 2020

Kreis Lippe. Die Vorbereitungen auf den Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in 2020 haben begonnen. Der Wettbewerb richtet sich an Lipper, die im ländlichen Raum ein lebenswertes Wohnumfeld mitgestalten wollen. In den vergangenen Jahren hat der Wettbewerb in den Dörfern stets für eine Aufbruchstimmung gesorgt: Zusammen wurden neue Ideen entwickelt, die dann in der Umsetzung das „Wir-Gefühl“ in der Dorfgemeinschaft gestärkt haben.

Die Informationsveranstaltung am Donnerstag, 7. November, 18:30 Uhr, im Innovationszentrum Dörentrup, Energiepark 2, 32694 Dörentrup bietet Gelegenheit, Fragen zu stellen oder über Neuerungen zu diskutieren. Um Anmeldung wird unter 05231/62-6191 oder a.rabe@kreis-lippe.de gebeten. Vorgestellt wird auch der Flyer, der über die Aktionen und Veranstaltungen des Kreises Lippe informiert. Bei der Auftaktveranstaltung im März 2020 fällt der Startschuss zum 38. Wettbewerb.

Der Flyer wird auch in den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet erhältlich sein. Weitere Informationen über die Veranstaltung und den Wettbewerb erhalten Interessierte unter 05231/62-5510 oder t.cleve@kreis-lippe.de.