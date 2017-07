IHK ehrt Ausbildungsbotschafter und deren Unternehmen

Bielefeld. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat jetzt 77 Ausbildungsbotschafter und 44 Unternehmen jeweils mit einer Urkunde zur Teilnahme am Projekt „Ausbildungsbotschafter“ geehrt. „Hauptziel des seit rund zwei Jahren laufenden Projektes ist es, Schülerinnen und Schülern die betriebliche Ausbildung, verschiedene Berufsfelder und Ausbildungswege jugendgemäß über Auszubildende unterschiedlicher Ausbildungsjahre näherzubringen“, erläuterte IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven in der Feierstunde in der IHK in Bielefeld.

Er wies auch auf die bildungspolitische Situation hin: „Für viele junge Menschen ist die duale Ausbildung der richtige Einstieg ins Berufsleben. Wir beobachten den allgemeinen Trend zur Akademisierung mit Sorge, denn nicht jeder Absolvent wird mit dem rein schulischen Weg samt Studium glücklich.“

Die Erfahrungen des Projektes, das in einer Landesinitiative durchgeführt und aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes NRW kofinanziert wird, seien so positiv, dass sich das Projekt bei den bisherig teilnehmenden Schulen etabliert habe. Diese sähen mittlerweile die Ausbildungsbotschafter als Standardelement der Berufsorientierung an und würden die Ausbildungsbotschafter aufs Neue buchen. Meier-Scheuven und IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff bedankten sich während der Ehrung persönlich für das Engagement der Ausbildungsbotschafter und der Betriebe, die sie für die Zeit ihres Einsatzes frei stellten, und überreichten die Urkunden.

„Auch wenn es schwer ist, meinen Beruf als Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen mit einem Gegenstand oder einer Aufgabe, bei denen die Schüler etwas in die Hand nehmen können, darzustellen, versuche ich zunächst herauszufinden, was die Schüler überhaupt für eine Vorstellung von dem Ausbildungsberuf haben“, berichtete Anna Hermes, Ausbildungsbotschafterin der WESTFALIA intralog GmbH, von ihren Einsätzen. Manchmal kämen dabei kuriose Antworten heraus, „aber ich finde es immer interessant zu hören, was sich Schüler unter meinem Beruf vorstellen.“ Simon Eikenbusch, Ausbildungsbotschafter des Studierendenwerks Bielefeld, sieht das Projekt als zukunftsweisend an: „Ich engagiere mich als Ausbildungsbotschafter, weil es mir zum einen sehr viel Spaß macht mit neuen Menschen in Kontakt zu treten, und zum anderen Informationen zum Beruf des Fachinformatikers Systemintegration an junge Menschen weiter zu geben, da dieser Beruf zukunftsorientiert ist und in den nächsten Jahrzehnten die Nachfrage danach steigen wird.“ Thorsten Mönning, Lehrer am Einstein Gymnasium Rheda-Wiedenbrück, und Sabrina Bartling, Personalentwicklung der Sparkasse Bielefeld, gaben Einblicke in ihre bisherigen positiven Erfahrungen bei der Teilnahme an diesem Projekt und der Durchführung der Schuleinsätze.

Gegen Ende der Ehrung konnten sich die Ausbildungsbotschafter und Firmen-vertreter über ihre Erfahrungen und Erlebnisse austauschen.

Interessierte Unternehmensvertreter und Schulen, die mehr über das Projekt Ausbildungsbotschafter erfahren möchten, wenden sich an: IHK, Telefon 0521 554 169 (Vera Birthe Bratengeier), E-Mail: vb.bratengeier@ostwestfalen.ihk.de

Die erfolgreichen Ausbildungsbotschafter, die mit der Veröffentlichung ihres Namens einverstanden sind, im Überblick nach Ausbildungsunternehmen sor-tiert (Ausbildungsbotschafter, Beruf, Ausbildungsbetrieb, Ort des Unterneh-mens):

Stadt Bielefeld

Veronika Gulde, Immobilienkauffrau, BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH; Laura Voelzkow, Immobilienkauffrau, BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH; Fynn Niklas Kaufmann, Kaufmann im Groß- und Außenhandel (Großhandel), Brillux GmbH & Co. KG; Reece Bevis, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Debeka; Saverio Mete, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Debeka; Olcay Beydemir, Fachkraft – für Lebensmitteltechnik, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG – Personal + Organisation -; Nisiba Cakar, Kauffrau im Groß- und Außenhandel (Großhandel), EFG Cordes & Graefe Brand KG; Tim Götza, Kaufmann im Groß- und Außenhandel (Großhandel), Oltrogge & Co. KG; Kevin Le Bugle, Kaufmann im Groß- und Außenhandel (Großhandel), Oltrogge & Co. KG; Serhat Abaci, Industriemechaniker (Instandhaltung), Parker Hannifin Manufactoring Germany GmbH & Co. KG; Nathalie Podolak, Kauffrau im Einzelhandel, porta möbel Bielefeld Handels GmbH & Co. KG; Deniz Karakaya, Verfahrensmechaniker- Hütten- und Halbzeugindustrie (Stahl-Umformung), Salzgitter Mannesmann Precision GmbH – Werk Brackwede; Bianca Büssow, Fachkraft – im Fahrbetrieb, Stadtwerke Bielefeld GmbH; Felix Haldorn, Elektroniker für Betriebstechnik, Stadtwerke Bielefeld GmbH; Simon Eikenbusch, Fachinformatiker (Systemintegration), Studierendenwerk Bielefeld – Anstalt des öffentlichen Rechts; Deborah Schellenberg, Kauffrau für Büromanagement, Studierendenwerk Bielefeld – Anstalt des öffentlichen Rechts; Roman Kasper, Packmitteltechnologe, WEROCA KARTONAGEN GmbH & Co. KG.

Kreis Gütersloh

Pascal Braun, Fachkraft – für Lebensmitteltechnik, August Strothlücke GmbH & Co. KG Fleischwarenfabrik (Verl); René Callesen, Fachangestellter für Bäderbetriebe, Bäder der Stadtwerke Gütersloh GmbH (Gütersloh); Mark Herden, Pharmakant, Baxter Oncology GmbH (Halle Westf.); Jaimie Hoinkis, Chemielaborantin, Baxter Oncology GmbH (Halle Westf.); Alexandra Hunger, Pharmakantin, Baxter Oncology GmbH (Halle Westf.); Celina Steidel, Chemielaborantin, Baxter Oncology GmbH (Halle Westf.) Johann Rausch, Kaufmann im Groß- und Außenhandel (Großhandel), Brillux GmbH & Co. KG (Gütersloh); Robin Lacke, Konstruktionsmechaniker – Ausrüstungstechnik, Claas Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH (Harsewinkel); Daniel Sander, Mechatroniker, Claas Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH (Harsewinkel); Marvin Schwee, Mechatroniker, Claas Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH (Harsewinkel); Andre Thüte, Konstruktionsmechaniker – Ausrüstungstechnik, Claas Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH (Harsewinkel); Lena Tadday, Diplom-Finanzwirtin (FH), Finanzamt Gütersloh (Gütersloh); Heide Holtmann, Industriekauffrau, Flexicon AG (Halle Westf.); Björn Schuster, Elektroniker für Betriebstechnik, Hörmann KG Brockhagen (Brockhagen); Janina Koch, Industriekauffrau, Hörmann KG Verkaufsgesellschaft (Steinhagen); Corinna Schmiedeke, Industriekauffrau, Hörmann KG Verkaufsgesellschaft (Steinhagen); Steven Vallée, Industriekaufmann, Hörmann KG Verkaufsgesellschaft (Steinhagen); Laureen Ostermann, Industriekauffrau, Jung Pumpen GmbH (Steinhagen); Pia Manke, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung, Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG (Borgholzhausen); Matthias Hauf, Bankkaufmann, Kreissparkasse Wiedenbrück (Rheda-Wiedenbrück); Dennis Strothmann, Bankkaufmann, Kreissparkasse Wiedenbrück (Rheda-Wiedenbrück); Nele Reda, Kauffrau für Büromanagement, Maas-Naturwaren GmbH (Gütersloh); Kristina Safaric, Kauffrau für Büromanagement, Maas-Naturwaren GmbH (Gütersloh); Mattis Wacker, Fachinformatiker (Anwendungsentwicklung), MODUS Consult AG (Gütersloh); Greta Bückmann, Mediengestalterin Digital und Print (Gestaltung und Technik), Mohn Media Mohndruck GmbH (Gütersloh); Marian Henkenjohann, Elektroniker für Betriebstechnik (Produktions-/ verfahrenstechnische Anlagen), Mohn Media Mohndruck GmbH (Gütersloh); Kristina Radojicic, Mediengestalterin Digital und Print (Beratung und Planung), Mohn Media Mohndruck GmbH (Gütersloh); Marius Flörecke, Zerspanungsmechaniker (Fräsmaschinensysteme), Paul Craemer GmbH (Herzebrock-Clarholz); Finn Westbeld, Werkzeugmechaniker – Stanztechnik, Paul Craemer GmbH (Herzebrock-Clarholz); Johannes Kaya, Werkzeugmechaniker – Stanztechnik, Schaeffler Technologies AG & Co. KG (Steinhagen); Tim Scheiermann, Industriekaufmann, Schaeffler Technologies AG & Co. KG (Steinhagen); Jonas Wittwer, Werkzeugmechaniker – Stanztechnik, Schaeffler Technologies AG & Co. KG (Steinhagen); Jana Ostermann, Industriekauffrau, Teckentrup GmbH & Co. KG (Verl-Sürenheide); Zehra Yalcin, Industriekauffrau, Teckentrup GmbH & Co. KG (Verl-Sürenheide); Lukas Löhrig, Industriemechaniker (Maschinen- und Anlagenbau), Westfalia-Automotive GmbH (Rheda-Wiedenbrück).

Kreis Herford

Stefanie Tille, Industriekauffrau, Brillux GmbH & Co. KG (Herford); Sabrina Pieter, Werkzeugmechaniker, Imperial-Werke oHG (Bünde); Florian Tissen, Industriemechaniker (Instandhaltung), Paul Hettich GmbH & Co. KG (Kirchlengern); Maren Grintz, Industriekauffrau, Plastic Omnium Environnement GmbH (Herford); Jan Luis Koltermann, Industriekaufmann, Plastic Omnium Environnement GmbH (Herford); Lina Myschkin, Industriekauffrau, Plastic Omnium Environnement GmbH (Herford); Jan Niklas Jaschinski, Verfahrensmechaniker – Kunststoff- und Kautschuktechnik (Formteile), Sulo Umwelttechnik GmbH (Herford); Vladimir Tschigrinez, Verfahrensmechaniker – Kunststoff- und Kautschuktechnik (Formteile), Sulo Umwelttechnik GmbH (Herford); Fabian Lampe, Bankkaufmann, Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG (Herford); Marvin Föhse, Elektroniker für Betriebstechnik, Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (Herford); Anna Hermes, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung, WESTFALIA intralog GmbH (Herford); Flemming Heuer, Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, WESTFALIA intralog GmbH (Herford); Marco Rotondale, Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, WESTFALIA intralog GmbH (Herford); Marvin Steinbach, Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, WESTFALIA intralog GmbH (Herford).

Kreis Höxter

Annabell Rünzi, Technische Produktdesignerin (Maschinen und Anlagenkonstruktion), Gronemeyer Maschinenfabrik GmbH & Co. (Höxter); Ina Wiesner, Industriemechanikerin (Maschinen- und Anlagenbau, Konrad Reitz Ventilatoren GmbH & Co. KG (Höxter); Joana Serras Moleiro, Industriekauffrau, Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG (Steinheim-Bergheim); Marie-Sophie Stamm, Industriekauffrau, Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG (Steinheim-Bergheim).

Kreis Minden-Lübbecke

Torben Schürmann, Elektroniker für Geräte und Systeme, ABB Automation Products GmbH (Minden); Dana Trotmann, Industriemechanikerin (Maschinen- und Anlagenbau), ABB Automation Products GmbH (Minden); Steven de Boer, Tiefbaufacharbeiter, Kögel GmbH & Co. KG (Bad Oeynhausen); Mario Baasner, Kaufmann im Groß- und Außenhandel (Großhandel), Wilhelm Schwenker GmbH & Co. KG (Minden).

Kreis Paderborn

Sanjana Sieling, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Debeka (Paderborn); Sergej Zismann, Fachkraft – für Lebensmitteltechnik, Heinrich Borgmeier GmbH & Co. KG (Delbrück-Schöning); Nadine Fels, Stadtinspektoranwärterin, Stadt Paderborn (Paderborn); Sarah Schürmann, Verwaltungsfachangestellte, Stadt Paderborn (Paderborn); Daniel Schniedermeyer, Elektroniker für Betriebstechnik, Westfalen Weser Netz GmbH (Paderborn).