Halloween im Kletterpark – Wenn Hexen, Zauberer und Fledermäuse klettern

Detmold. Am 31. Oktober feiern nicht nur die US – Amerikaner in Gruselkostümen und mit „Trick or Treat!“ Halloween. Auch im Kletterpark Bielefeld und im Teuto-Kletterpark in Detmold bekommen Besucher, die sich verkleidet haben, 5 Euro-Rabatt auf das Einzelticket. Verkleidete Kletterer sollten allerdings darauf achten, dass sich ihr Kostüm zum Klettern eignet und auch mit Helm und Gurt getragen werden kann. Auch wenn in den USA an Halloween erst so richtig im Dunkeln gefeiert wird, findet unsere letzte Einweisung bereits um 14 Uhr statt, damit bis zum Einbruch der Dunkelheit (17 Uhr) noch ausgiebig geklettert werden kann. Die Kletterparks in Detmold und Bielefeld haben in den Herbstferien noch einmal täglich geöffnet, bevor am 5. November um 17 Uhr die Kletterparkhütten für den Winter geschlossen werden.

>> Öffnungszeiten bis zum 5. November 2017

täglich ab 10 Uhr, letzte Einweisung um 14 Uhr (drei Stunden vor Einbruch der Dunkelheit)

>> Anschriften Kletterpark Bielefeld, Am Johannisberg, 33615 Bielefeld, Service-Büro: 05231-569452 und Teuto-Kletterpark, Grotenburg 50, 32760 Detmold, Service-Büro: 05231-569452

Ansprechpartner Sonja Watson, Tel. 05231 569452, E- Mail: watson@interakteam.de

Foto: ©interakteam