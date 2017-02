Gütersloh tanzt gegen Gewalt

Gütersloh. Die Anzahl der Teilnehmer überraschte selbst die Initiatoren der Aktion: Rund 200 Tänzerinnen und Zuschauer hatten sich am Dienstag bei strahlendem Sonnenschein auf dem Rathausvorplatz versammelt, um gegen Gewalt an Frauen und Mädchen mit der weltweiten Tanz-Aktion „One billion rising“ ein Zeichen zu setzen.

„Das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen wird in Gütersloh nicht sich selbst überlassen“, betonte Bürgermeister Henning Schulz , „Ich bin überzeugt, dass sich Protest auch mit Spaß und Freude ausdrücken kann.“ Dass so viele Gütersloher mitmachen würden, damit habe er nicht gerechnet.

Und dann ging es auch schon los: Jung und Alt tanzten gemeinsam zur „One billion rising“-Hymne „Break the chain“. Auch viele unterschiedliche Tanzgruppen aus Gütersloh und der Umgebung zeigten in Einzelvorführungen, was sie einstudiert hatten.

Gleichstellungsbeauftragte Inge Trame und ihr Team dankten allen Beteiligten: „Es ist gut zu wissen, wie viele Menschen ihre Solidarität zeigen. Die Aktion weist auf ein sehr ernstes Thema hin.“ Das Organisationsteam sowie die Tanzlehrerinnen, die den Tanz bereits Wochen vorher mit allen einstudiert hatten, waren überwältigt vom engagierten Einsatz der Frauen. Und auch einige Männer hatten sich unter die Mitmachenden gemischt.

Aufgrund der positiven Resonanz der Aktion kann sich Trame eine Wiederholung im nächsten Jahr gut vorstellen: „Die Stimmung war absolut toll.“

Foto Stadt Gütersloh.

Tanzten gemeinsam zur „One billion rising“-Hymne: Rund 200 Frauen und Mädchen beteiligten sich an der Aktion vor dem Gütersloher Rathaus.