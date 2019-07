Gütersloh International am Samstag, 6. Juli

Musik, Tanz und 40 Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten

Gütersloh. Gütersloh International, der Publikumsmagnet in und vor der Stadthalle Gütersloh, lädt am Samstag, 6. Juli, ab 14.30 Uhr wieder zu einem bunten Fest mit Musik, Tanz und jeder Menge Informationen ein. Hier trifft man sich, um in lockerer Atmosphäre den Austausch zu suchen. Jede Kultur zeigt, was sie ausmacht, und ausländische und deutsche Bürgerinnen und Bürger feiern gemeinsam.