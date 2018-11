Gütersloh erneut für vorbildliches Europa-Engagement ausgezeichnet

Gütersloh/Düsseldorf. 2013 wurde Gütersloh erstmals als eine der ersten Städte in NRW als „europaaktive Kommune“ ausgezeichnet. Damals war die Auszeichnung noch auf fünf Jahre begrenzt. Jetzt wurde Gütersloh erneut für sein vorbildliches Europa-Engagement ausgezeichnet und trägt den Titel „europaaktive Kommune“ nun dauerhaft.

Stephan Holthoff-Pförtner, NRW Minister für Bundes-, Europaangelegenheiten sowie Internationales, zeichnete am Montag Gütersloh und 24 weitere Kommunen in Düsseldorf im Namen von Ministerpräsident Armin Laschet aus. „Diese Kommunen haben durch ihr dauerhaftes Engagement für den europäischen Gedanken in den fünf Jahren seit der Erstauszeichnung gezeigt, dass Europa Teil des ganz konkreten Alltags in Nordrhein-Westfalen ist. Diese stetige Arbeit würdigt die Landesregierung mit der dauerhaften Auszeichnung der beispielgebenden Europaarbeit dieser Kommunen als ,Europaaktive Kommune‘“, sagte Holthoff-Pförtner.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der zentralen Netzwerkveranstaltung zum Thema Kommunen und Zivilgesellschaft in Europa verliehen. Insgesamt tragen 47 Kommunen in Nordrhein-Westfalen die Auszeichnung „Europaaktive Kommune“. Dazu kommen in diesem Jahr drei zivilgesellschaftliche Akteure, die die zum ersten Mal vergebene Auszeichnung „Europaaktive Zivilgesellschaft“ erhalten. Die undotierten Auszeichnungen werden von der Landesregierung verliehen.

Gütersloh bietet ein breites Portfolio europäischer Initiativen und Aktionen. Einige haben bereits eine lange Tradition. Seit mittlerweile 41 Jahren besteht etwa die Partnerschaft zu Châteauroux, die Verbindung zum britischen Broxtowe feierte dieses Jahr ihr Vierzigjähriges und nächstes Jahr steht das dreißigjährige Jubiläum mit den Freunden aus dem polnischen Graudenz an. Auch haben im Zuge der Städtepartnerschaften und vor allem mit Hilfe der europäischen Praktikumsbörse der Stadt Gütersloh bereits zahlreiche junge Gütersloherinnen und Gütersloher ein Praktikum im europäischen Ausland verbracht. Besonders Schülerinnen und Schüler der drei Gütersloher Europaschulen haben in Koordination mit der Praktikumsbörse spannende Auslandserfahrungen gemacht. Aber auch Aktionen wie die Europa-Woche samt Europa-Tag oder das Projekt ‚Jugend in Europa‘ machen den europäischen Gedanken in Gütersloh erleb- und spürbar.