Grundstein für den Traumberuf legen

Schülerinnen und Schüler lernen Berufe in der Praxis kennen – Anmeldung noch bis Ende Februar möglich

Paderborn. Mal einen Roboter programmieren oder etwas zusammenschweißen? Oder doch lieber sich um andere Menschen kümmern und ältere Menschen pflegen? Den einen Traumberuf zu finden, ist schwer. „Wie sollen sich Jugendliche auch entscheiden, was sie in ihrem Leben machen wollen? Schließlich haben sie noch nie selbst einen Berufsalltag erlebt und kennen die einzelnen Ausbildungsberufe nur in der Theorie“, weiß Petra Münstermann vom Bildungs- und Integrationszentrum des Kreises Paderborn. Deshalb hat der Kreis mit Partnern aus der Industrie und Pflegeeinrichtungen ein Programm ins Leben gerufen, bei dem Schüler ausgewählte Berufe kennenlernen. Noch bis Ende Februar können sich Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an „Schule und Beruf am Samstag“ (SchuBS) bewerben.

Bei „SchuBS Technik“ und „SchuBS Pflege“ lernen Jugendliche der 9. Klasse am Samstag beziehungsweise Freitagnachmittag den Alltag in einem Betrieb mit all seinen Facetten kennen, dürfen selbst mit anpacken und bekommen in Unterrichtseinheiten auch die theoretischen Grundlagen vermittelt – so wie sie es später auch in der Berufsschule erleben. Bei SchuBS Technik lernen die Teilnehmer das breite Spektrum der Metallberufe kennen. Zum Beispiel beschäftigen sich einige Teilnehmer im BENTELER Aus- und Weiterbildungszentrum unter anderem mit Robotik und Mechatronik. An der Universität Paderborn dreht es sich an den 20 Wochenenden um Elektronik und Mikrotechnologie. Beim bib International College lernen sie die Planung, Programmierung und Umsetzung eines Medien-Projektes.

Im Projekt SchuBS Pflege lernen Jugendliche ab der 9. Klasse und darüber das Berufsfeld Pflege und Gesundheit kennen. Das Projekt wird an zehn Praxissamstagen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen durchgeführt. Einige Praxistage finden in einem Krankenhaus statt, um so auch alle Themen der neuen Ausbildung zur Pflegefachkraft kennenzulernen.