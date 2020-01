Gründachberatung erstmals am ALTBAUNEU-Stand

Rheda-Wiedenbrück. Die Beratungsinitiative des Kreises und der Kommu-nen ‚Sonne sucht Dach‘ bekommt Verstärkung durch die Initiative ‚Grün sucht Dach‘. Neben der ALTBAUNEU-Energieberatung bietet der Kreis Gütersloh mit einigen Städten und Gemeinden sowie unabhängigen Experten auf der Baumesse (31. Januar bis 2. Februar) erstmals eine Beratung zur Dachbegrünung an. Am Gemeinschaftsstand kommen das bereits bekannte kreisweite Solardachkataster und das neue Gründachkataster der Kommu-nen Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg und Steinhagen zum Einsatz. Die Onlinechecks sind abrufbar unter www.solarkataster-kreis-gt.de und www.gruendach-kreis-gt.de.

Die Energie- und Gründachexperten helfen auch bei der Suche nach geeigneten Förderprogrammen. „Da hat sich im Zuge der Verabschiedung des Klimapaketes der Bundesregierung und durch neue städtische Förderprogramme einiges getan“, wirbt Ursula Thering vom Kreis Gütersloh für den Besuch des Messestandes. Während die Energieberatung am ganzen Messewochenende stattfindet, ist der Begrünungsexperte Holger Zwirner nur am zweiten und dritten Messetag am ALTBAUNEU-Stand des Kreises anwesend. Zum Thema Dachbegrünung bietet er, gemeinsam mit einem Vertreter der Dachdecker-Innung am Samstag, 1. Februar, um 14 Uhr, einen Verbrauchervortrag an.

Wer sich konkret über die Themen Photovoltaik, Batteriespeicher und Elektromobilität informieren will, kann den Verbrauchervortrag von Oliver Geissler von der EnergieAgentur.NRW am Sonntag, 2. Februar, 14.30 Uhr besuchen. Weitere vom Kreis und der Kreishandwerkerschaft organisierte Vorträge informieren zum Einbruchschutz, zum energieeffizienten Bauen, zum Heizungsaustausch, zum Artenschutz bei Gebäudesanierung und zur Dachdämmung. Das Seminar für Fachleute zur Dach- und Fassadenbegrünung ist bereits ausgebucht. Weitere Details sind unter www.alt-bau-neu.de/kreis-guetersloh erhältlich. Auskunft erteilt die Koordinierungsstelle Energie und Klima des Kreises unter Telefon 05241- 85 2762 oder per E-Mail an U.Thering@kreis-guetersloh.de.

Zum Thema: Die Vortragsthemen und -termine im Überblick:

Samstag, 1. Februar 2020, 14.00 Uhr: „Dachbegrünung fachgerecht planen und durchführen“, Referenten: Holger Zwirner (Bundesverband GebäudeGrün e.V.,Berlin) und Jürgen Gerbens (GfW-Dach, Eslohe);

15.15 Uhr: „Kriminaltechnische Empfehlungen zum Einbruchschutz“, Referent: Guido Baratella (Kreispolizeibehörde Gütersloh);

16.30 Uhr: „Entscheidungshilfen für energieeffizientes Bauen“, Referent: Klaus Michael (Niedrig-Energie-Institut (Detmold);

Sonntag, 2. Februar 2020, 11.30 Uhr: Welche Heizung ist die richtige für mein Haus“, Ines Perschke (Verbraucherzentrale NRW, Verl)

13.00 Uhr: „Artenschutz in der Gebäudesanierung“, Martin Starrach (AG BiotopKartierung, Herford)

14.30 Uhr: Photovoltaik, Batteriespeicher und E-Mobilität“, Referent: Oliver Geissler (EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf), 16.00 Uhr: „Dachdämmung fachgerecht durchführen“, Referenten: Peter Jöns und Frank Werner (Handwerksbildungszentrum, Bielefeld)