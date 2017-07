Großes Marionetten-Festival im Rundlingsmuseum

Wendland. Das Wendland wird wieder zum Puppenspielerland: Vom 7. bis 16. Juli 2017 findet im Rundlings-museum Wendlandhof Lübeln das 4. Internationale Marionetten-Festival Lüchow-Dannenberg “Puppets for People“ statt.

Mehr als 20 Aufführungen in den historischen Gebäuden und auf dem weitläufigen Gelände des Freilichtmuseums wird es geben, dazu ein Nebenprogramm mit vielerlei Überraschungen. Neben täglichen Nachmittagsaufführungen für Kinder und Familien sowie Abendaufführungen für Erwachsene und Jugendliche werden an jedem Vormittag Marionetten- und Handpuppenbau-Workshops für Kinder angeboten. Ein dreitägiges Maskenspielseminar mit Susanne Carl gipfelt in einer außergewöhnlichen Performance auf dem Museumsgelände. Abgerundet wird das Angebot durch Filme, Vorträge und Ausstellungen. „Zur Einstimmung werden schon vorher alle Häuser mit Marionetten und anderen Theaterfiguren dekoriert, überall soll es für die Besucher des Rundlingsmuseums etwas zum Entdecken und Bestaunen geben“, so Festival- und Museumsleiter Dr. Manfred Fortmann.

Das Festival-Programm ist nicht nur vielseitig, es finden sich darin auch berühmte und preisgekrönte Theater: Cornelia Fritzsche kommt mit ihrer „Ursula von Rätin“. Die Hohenloher spielen „Der Besuch der alten Dame“. Traditionelles sächsisches Marionettenspiel ist vertreten, aus Österreich wird das Marionettentheater „Märchen an Fäden“ und aus der Slowakei das „Teatro en kofro“ zu Gast sein. Sogar die TV-bekannte Anne Klinge unterbricht ihre weltweiten Tourneen, um mit drei außergewöhnlichen Fußtheater-Aufführungen das Festival zu bereichern.

Das Programmheft liegt an vielen Orten aus und ist auch unter www.marionettenfestival.de zu finden. Kartenreservierungen sind möglich über die Tourist-Infos des Landkreises oder – bis eine Stunde vor Beginn der betreffenden Aufführung – per E-Mail an info@rundlingsmuseum.de. Die täglichen Kinder-Workshops sind anmeldefrei, Anmeldungen für den Maskenspiel-Workshop (noch Plätze frei) bitte an info@marionettenfestival.de“ info@marionettenfestival.de. Weitere Infos gern unter Tel. 05842-9814730 (Festival-Büro).