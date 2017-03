Großer Auftritt für das Pop-Oratorium Luther im Europäischen Parlament

Brüssel/ Halle/Westf. Nach Stationen in den Konzerthallen Düsseldorfs, Hamburgs, Hannovers, Stuttgarts und Mannheims ist das Pop-Oratorium Luther gestern zu einer ganz speziellen Aufführung im Europäischen Parlament eingeladen gewesen: Auf einer Tagung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) und der Brüsseler EKD- Vertretung sangen die Original-Solisten mit einem Chor der besten Chorleiter Auszüge aus dem Werk vor einem exklusiven EU-Publikum.

Das Pop-Oratorium Luther sorgt derzeit überall in Deutschland für große Aufmerksamkeit. Nach grandiosen Aufführungen in ausverkauften Konzerthallen zahlreicher Metropolen kam das Werk nun in eine ganz andere Umgebung: Am Dienstag, dem 7. März 2017, gastierte das Werk aus der Feder von Dieter Falk (Komponist) und Michael Kunze (Libretto) in der Wirkungsstätte europäischer Politik, dem Europäischen Parlament in Brüssel. Ein Chor der besten Chorleiter Deutschlands sang im Rahmen einer Tagung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) und der Brüsseler EKD-Vertretung Auszüge vor geladenen Gästen der europäischen Politik und der lutherischen Kirchen verschiedener EU-Länder. Die deutschen Texte des Pop-Oratoriums wurden über der Bühne in englischer Übersetzung angezeigt.

Der Chor des besonderen Events trat gemeinsam mit dem Original-Cast der Solisten des Pop-Oratoriums auf: Insgesamt 55 erprobte Chorleiterinnen und Chorleiter, die sich vorab in einem Aufruf des Veranstalters Stiftung Creative Kirche gemeldet hatten und selbst in die EU-Metropole gereist waren, standen auf der Bühne mit Frank Winkels alias „Luther“ und Sophie Berner als „Lara“ sowie den anderen Solisten zusammen – für jeden Einzelnen ein besonderer Moment. Komponist Dieter Falk, der ebenfalls angereist war, dazu: „Luther war ein Freigeist – er akzeptierte keine künstlichen irdischen Grenzen und war nur Gott allein und seinem Gewissen verpflichtet. Die Aufführung an diesem besonderen Ort des europäischen Gedankens war daher für uns alle ein bewegendes Erlebnis“, sagt er und freute sich über das große Interesse.