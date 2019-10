Gräflicher Park Health & Balance Resort: Laut Relax Guide 2020 bestes Wellness – Hotel in NRW

Frankfurt/Bad Driburg. Bereits zum neunten Mal in Folge wurde das Gräflicher Park Health & Balance Resort in Bad Driburg vom Spa – Hotelführer „Relax Guide 2020“ mit drei Lilien sowie mit 17 von 20 möglichen Punkten ausgezeichnet. Damit ist das Vier – Sterne – Superior – Hotel das beste Wellness – Hotel in Nordrhein – Westfalen und belegt deutschlandweit den 14. Platz.

Der Relax – Guide ist einer der bekanntesten unabhängigen Guides für Wellness – und Gesundheitshotels. Für das Band 2020 wurden 1.209 Spa – Hotels in Deutschland anonym getestet. Die Bewertung für das Haus in Bad Driburg ist „hervorragend“, die Tester bezeichnen es als „ein bezauberndes Ensemble aus historischen Gebäuden und einem architektonisch virtuos integrierten Neubau.“ Es sei in einen weitläufigen englischen Landschaftspark von „außergewöhnlicher Schönheit “ eingebettet. „Exotische Bäume und prachtvolle Blumenbeete erfreuen Auge und Gemüt, wohin man auch blickt, die Ausstrahlung ist ruhevoll und sympathisch elitär“, heißt es in der Auswertung weiter. Besonders hervorgehoben wird der Garten – Spa mit seinem „großzügigen Außenbereich “ sowie dem „25 Meter langen, auch im Winter nutzbaren Außenpool“.

Neben der guten Küche mit Zutaten von Bauern aus der Umgebung und Wild aus der gräflichen Jagd, loben die Guide – Tester auch die „ausgesprochen freundlichen und zuvorkommenden Mitarbeiter“. „Wir sind mit unserer Bewertung von drei Lilien und 17 Punkten, die wir erneut erreichen konnten, sehr zufrieden. Das Niveau durchgehend so hoch zu halten, um diese Bewertung zu bekommen, verlangt allen Mitarbeitern äußerste Professionalität und Leidenschaft ab und dafür bin ich ihnen sehr dankbar“, sagt Volker Schwartz, Geschäftsführer des Gräflicher Park Health & Balance Resort abschließend.

Weitere Informationen unter www.graeflicher–park.de.

Über Gräflicher Park Health & Balance Resort: Das Vier – Sterne – Superior – Hotel Gräflicher Park Health & Balance Resort liegt in Bad Driburg eingebettet in einen 64 Hektar großen, einzigartigen englischen Landschaftspark am Fuße des Teutoburger Waldes.

Seit über 235 Jahren zieht es Menschen in den von den Heilkräften der Natur bedachten Gräflichen Park, um s ich zu erholen. Marcus Graf von Oeynhausen – Sierstorpff und Gräfin Annabelle führen das Haus in siebter Generation. Das Hotel verfügt über 135 Zimmer und Suiten in sechs historischen Logierhäusern, zwei hauseigene Restaurants, 13 verschiedene Veranstaltungs räume, ein 1.800 Quadratmeter großen Garten Spa sowie einen 5.000 Quadratmeter großen Medical Health Spa. Weitere Informationen unter www.graeflicher- park.de