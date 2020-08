Führungen durch neue Sonderausstellung und archäologischer Stadtrundgang

Paderborn. Ab sofort stehen im Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn wieder Führungen auf dem Programm. Ab dem 9. August können Besucher jeden Sonntag um 15 Uhr archäologische Schätze rund um die neue Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“ entdecken. Generell sind Führungen im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) auch zum Wunschtermin buchbar. In die Paderborner Vergangenheit geht es beim archäologischen Stadtrundgang um 17 Uhr an jedem ersten Mittwoch im Monat (5.8.).

Museumsleiter Dr. Martin Kroker zieht nach dem ersten Ausstellungswochenende ein positives Fazit: „Das Interesse war groß. Unser Hygiene- und Sicherheitskonzept hat gut funktioniert. Deshalb starten wir nun wieder mit den öffentlichen und individuell buchbaren Führungen für bis zu neun Personen.“ Jeden Sonntag (9., 16., 23. und 30.8.) um 15 Uhr finden öffentliche Führungen durch die neue Sonderausstellung „Leben am Toten Meer – Archäologie aus dem Heiligen Land“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos, zu zahlen ist lediglich der Museumseintritt.

Individuelle Termine sind zusätzlich nach Vereinbarung möglich. Eine einstündige Führung kostet insgesamt 30 Euro zuzüglich des Museumseintritts. Dieses Angebot kann telefonisch unter 05251-105110 oder per E-Mail an kaiserpfalzmuseum@lwl.org gebucht werden. Archäologische Fundstätten wie Jericho, Masada und Qumran sind weltberühmt. In der aktuellen Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“ zeigt das LWL-Museum in der Kaiserpfalz die Funde dieser Kulturlandschaft erstmals als Ganzes.

Weniger weit in die Ferne geht es beim archäologischen Stadtrundgang am Mittwoch (5.8.): Der Rundgang unter freiem Himmel startet um 17 Uhr an der Museumskasse. Von hier aus geht es zu aktuellen und vergangenen Ausgrabungen im Innenstadtbereich – zum Teil auch auf unwegsamen Pfaden. Die archäologischen Stätten wechseln regelmäßig und sind an tagesaktuellen Grabungen orientiert. Die Teilnahmegebühr beträgt 4,50 Euro.

