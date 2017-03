Frühlingserwachen im Kletterpark Bielefeld

Bielefeld. Nach einem langen Winter liegt endlich Frühling in der Luft – und der Wunsch, wieder outdoor aktiv zu werden. Gut, dass der Kletterpark Bielefeld am Samstag, den 1. April in die Klettersaison 2017 startet. Ab 10 Uhr kann in den Baumwipfeln auf dem Johannisberg wieder unter freiem Himmel geklettert, balanciert und gesprungen werden. In den Osterferien hat der Kletterpark dann sogar täglich (außer montags) geöffnet und lädt alle Besucher am Ostersonntag und Ostermontag zu einer Ostereiersuche in luftiger Höhe ein.

Die spannenden Höhenwelten erstrecken sich über zehn Parcours, die in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen aufgeteilt sind. So findet jeder Besucher den Kletterpfad, der seiner Fitness und seinem Mut entspricht. Die Kletterabenteuer der Mastenanlage können Kinder bereits ab 8 Jahre meistern, während der schwarze Parcours – auf bis zu 14 Metern (!) Höhe – für Kletterprofis ab 14 Jahre die passende Herausforderung bietet.

Aber egal wie alt oder klettererfahren, alle Besucher werden in der Höhe zuverlässig durch das durchgehende Sicherungssystem SSB gesichert und während des gesamten Aufenthalts bestens durch die Trainer der Interakteam GmbH betreut.

Als Interakteam im Jahr 2005 in Detmold den dritten Kletterpark in ganz Deutschland eröffnete, konnten sich die meisten Leute unter dem Begriff Kletterpark noch nicht viel vorstellen. „Heute müssen wir niemandem mehr erklären, was ein Kletterpark ist“, so Geschäftsführer Lutz Heinemann. „Vielmehr geht es darum, die Anlage sicherheitstechnisch immer auf dem neuesten Stand zu halten und den Besuchern zugleich neue spannende Abenteuer in der Höhe zu bieten.“

Öffnungszeiten

Vom 1. April bis 5. November

An allen Wochenenden (Sa + So), Feier- und Brückentagen sowie in den NRW-Ferien dienstags bis sonntags, jeweils von 10-20 Uhr