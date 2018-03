Freie Plätze in den Osterferien im Mindener Museum

Minden. Wer in den Osterferien etwas Besonderes erleben möchte, kann im Mindener Museum an verschiedenen Mit-Mach-Aktionen teilnehmen. Am 27. März sind bei den „Steinzeitgeschichten“ noch einige wenige Plätze frei. Von 9-12 Uhr können Kinder ab 8 Jahren ein eigenes Steinzeitmesser fertigen und Steinzeitschmuck kreieren. Dabei erfahren sie allerhand über die Aufgabenverteilung von Mädchen und Jungen während der Steinzeit. Halfen Mädchen ihren Müttern wirklich nur beim Sammeln von Beeren? Und waren es wirklich die Jungs, die auf Jagd gingen? In der zweiten Ferienwoche findet die Aktion am 3. April von 14-17 Uhr noch einmal statt. Für das Steinzeitmesser benötigt jedes Kind einen ca. 20 cm langen, nicht zu dünnen Ast.

Freie Plätze gibt es ebenfalls noch bei einem Kreativworkshop zur Porta Westfalica am 29. März von 14-17 Uhr und am 5. April von 9-12 Uhr. Kinder ab 5 Jahren können kleine Kunstwerke aus Papier, Porzellan und Glas gestalten, bei denen die Porta Westfalica im Mittelpunkt steht. Zuvor lassen sie sich im Museum von historischen Drucken, Gemälden und Postkarten inspirieren und erfahren allerhand über die Geschichte der Porta und des Kaiser-Wilhelm-Denkmals.

Pro Kind kosten die Aktionen jeweils 10 €. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf max. 15 Kinder begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Kindern. Um Anmeldung wird unter 0571-9724020 oder museum@minden.de gebeten. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de.

Bild: Im Museum wird es kreativ. (©Mindener Museum)