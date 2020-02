Freie Plätze im Einstiegsworkshop zur hochschuldidaktischen Weiterbildung

Paderborn. Am 5. und 6. März beginnt mit dem Workshop „Lehren und Lernen“ ein neuer Einstiegsworkshop in das Programm „Professionelle Lehrkompetenz für die Hochschule“. Dieses Programm richtet sich an alle interessierten Lehrenden der Hochschule und bietet Ihnen als berufsbegleitende Weiterbildung eine fundierte didaktische Grundqualifizierung, bestehend aus Workshops, Praxisbegleitung durch Beratung bzw. Hospitationen sowie Lehrpräsentationen, eigenen innovativen Lehr-/ Lernprojekten und schriftlicher Dokumentation und Reflexion.

Der mehrteilige Workshop „Lehren und Lernen“ führt Sie in die hochschuldidaktische Weiterbildung ein und beschäftigt sich inhaltlich bereits mit vielen Grundlagen, z. B. dem eigenen Auftreten, der inhaltlichen Planung und Konzeption einer Lehrveranstaltung und dem Wissen über Lernprozesse. In der anschließenden Praxisphase werden Sie bei Ihrer individuellen Entwicklung unterstützt und vertiefen Ihre Erfahrungen am abschließenden Workshop-Tag am 10. Juli. Das Programm „Professionelle Lehrkompetenz für die Hochschule“ ermöglicht Ihnen den Abschluss von bis zu drei bundesweit anerkannten Zertifikaten.

Aktuell sind noch wenige Plätze frei. Bei ausreichender Teilnehmerzahl wird ein zweiter Einstiegsworkshop am 8. und 9. April angeboten werden. Wenn Sie Interesse am Zertifikatsprogramm oder allgemeine Fragen zur Hochschuldidaktik haben, können Sie sich jederzeit an das Team der Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik wenden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an amanda.fiege[at]upb[dot]de oder rufen Sie an unter der 60-4332.

Weitere Informationen unter: https://www.uni-paderborn.de/universitaet/bildungsinnovationen-hochschuldidaktik/zertifikatsprogramm/