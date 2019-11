Fair Play Cup 2019

Rheda-Wiedenbrück. Bei dem diesjährigen Fair Play Cup haben 15 Teams mit insgesamt 110 Jugendlichen teilgenommen. Das sind deutlich mehr Mannschaften als in den Vorjahren, stellte der Gastgeber Jugendtreff Indoor fest. Bei dem Fußballturnier in der Dreifeld-Halle der Städtischen Gesamtschule an der Fürst-Bentheim-Straße konnte sich der FC Rumänien 2 aus Rheda-Wiedenbrück durchsetzen. Auf Platz 2 folgte Kurdistan Sara aus Gütersloh, Platz 3 belegte RHD 30 ebenfalls aus Gütersloh und den vierten Platz ergatterte der FC Bro Ever aus Rheda-Wiedenbrück. Als Fair Play Sieger wurden die Bauteil Kickers aus dem Gütersloher Jugendzentrum Bauteil 5 ausgezeichnet.

Der Jugendtreff Indoor konnte als Gastgeber 4 eigene Teams aufstellen. Das Fußballhallenturnier, bei dem jedes Team aus mindestens 6 Spieler*innen besteht, richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren.