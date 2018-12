Erfolgreiches Projekt „Fred“ in der Kita Teismannnsweg / Kooperation zwischen Lebenshilfe Gütersloh und der Stadt Gütersloh

Gütersloh. Fred ist der Name eines plüschiges Frosches, der in die Kita kommt und mit den Kindern spricht und spielt. „Fred“, so heißt auch das Frühförderprogramm, das in der Kindertagesstätte Teismannsweg in Kooperation mit dem Fachbereich Jugend und Bildung der Stadt Gütersloh und der Lebenshilfe Gütersloh durchgeführt wurde. Der sechsjährigen Ilana hat das gut gefallen und ihre Mutter Leyla Anni sagt: „Ilana hat begeistert von diesen besonderen Stunden erzählt.“

Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Gütersloh hat in den vergangenen drei Jahren gemeinsam mit Bildungseinrichtungen in Gütersloh und Werther inklusive Gruppenangebote entwickelt, in denen sich Kinder mit und ohne Behinderung spielerisch mit Themen wie Soziales Lernen, Sprache, Medienkompetenz oder künstlerisches Gestalten auseinandersetzen konnten. Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Aktion Mensch. Insgesamt nahmen rund 170 Kinder aus Kindertagesstätten, Grundschulen und dem Offenen Ganztag an den Maßnahmen teil. Ziel des Projektes ist es, das Wissen und die Erfahrungen von Frühförderkräften auch beim Übergang von der Kita in die Schule zu nutzen.

Aufgrund der guten fachlichen Zusammenarbeit und der positiven Rückmeldungen von den Eltern planen die Stadt Gütersloh und die Lebenshilfe, das erfolgreiche Projekt auch mit weiteren interessierten Kindertagesstätten und Grundschulen durchzuführen.