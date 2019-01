EK/servicegroup startet mit Frühjahrsmesse EK LIVE ins Handelsjahr 2019

Der EK Vorstand vermeldet stabile Umsatzentwicklung auf Vorjahresniveau und Ausbau der Digital Services

Bielefeld. Unter dem Motto „Auf die Fläche, fertig los!“ startete am 16. Januar 2019 die Frühjahrsmesse EK LIVE in Bielefeld. Bis zum 18. Januar konnten die Handelspartner die Messe im eigenen Messecenter der EK Gruppe besuchen und dabei nicht nur attraktive Messeangebote nutzen und verschiedene Workshops belegen, sondern auch die neu entwickelte ERES-Plattform kennen lernen.

Die EK/servicegroup ist eine der größten Handelskooperationen Europas mit Sitz in Bielefeld. Sie agiert in den Geschäftsfeldern living, comfort, family und fashion. Mit rund 2,4 Mrd. Euro liegt der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2019 auf Vorjahresniveau. Wegen anhaltender Geschäftsaufgaben und Rückgang der stationären Filialen ist die Zahl der Mitglieder leicht rückläufig. Wachstumstreiber bleibt, wie Vorstandsvorsitzender Franz-Josef Hasebrink betont, der Internet- und Versandhandel. Deshalb soll besonders der Bereich der digitalen Leistungen weiterentwickelt werden. Der Omnichannel Baukasten mit der Plattform ERES entwickelt sich fortwährend weiter, denn sobald die IT still steht, steht auch die Firma still, so Vorstandsmitglied Susanne Sorg.

Mit dem ersten Online-Marktplatz www.spielundspass.de bietet die EK Gruppe den Mitgliedern mit Spielwarensortiment die Chance, Online-Händler zu werden und gleichzeitig mit den Stärken eines stationären Fachgeschäfts zu punkten. Gleiches soll in Kürze auch für den Bereich Babyhartwaren auf www.happybaby.de gelten und auch weitere Online-Marktplätze werden folgen.

Als weiteren wichtigen Zukunftsbaustein hebt die EK Gruppe das Thema „Business Intelligence“ hervor. Mit rund 4.000 aktiven Unternehmen verfügt sie über einen Datenschatz, der bei der Zusammenstellung gefragter Sortimente an einzelnen Standorten genutzt werden soll.

Auf 32.000 qm Austellungsfläche konnten die Handelspartner besondere Angebote und Rabatte wahrnehmen, sich mit Handelskollegen und Industriepartnern austauschen und vernetzen und sich über aktuelle Trends und Neuheiten informieren. Obendrein wurden interessante Informationen zur ERES-Plattform geliefert. Als digitaler Begleiter der Messe, um stets auf dem neusten Stand zu sein und keinen Termin zu verpassen, stand die EK App zur Verfügung.

Text: Lena Gerold

Fotos: Jürgen Riedel