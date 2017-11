Einladung zur großen Kulturrucksack-Show NRW Minden

Minden. Seit sechs Jahren bietet der Kulturrucksack NRW Minden Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren die Gelegenheit Kulturluft zu schnuppern, sich künstlerisch auszuleben und Kunst und Kultur auszuprobieren. Die vielen unterschiedlichen Workshops aus diesem Jahr, finden in der Kulturrucksack-Show einen gemeinsamen und bunten Abschluss – also „Das Beste zum Schluss“.

Hier präsentieren die jungen Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne, was sie in den Workshops erlebt, gelernt, selbst hergestellt haben. Dafür lädt das Kulturbüro am 11. November 2017, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr, in das E-Werk (Hermannstraße 21) in Minden ein.

Das Publikum erwartet ein buntes Programm auf der Bühne: Hip-Hop, Rap, selbstgedrehte Videos, Kunst, Theater und viele andere kleine Eindrücke aus dem Kulturrucksack-Jahr 2017. Durch das Programm führen Jugendmoderator*innen, die erstmals im vergangenen Jahr die Kontrolle über die Mikrofone übernommen haben. Und die Besucherinnen und Besucher bekommen erstmals die Gelegenheit, selber aktiv zu werden – frei nach dem Motto „Gucken, staunen, selber machen“ – jede*r kann Selfies wie vor 100 Jahren machen, Upcycling-Musikinstrumente basteln oder mithilfe des Bloxel-Sets ein eigenes Computergame gestalten, berichtet Marie Toepper vom Kulturbüro. Außerdem stehen an diesem Tag einige der Künstler*innen dem Publikum Rede und Antwort und zeigen ihre besonderen Techniken, wie zum Beispiel der Bielefelder Stencil-Künstler Tim Young, der nur mit Schablonen und Graffiti dreidimensionale Kunstwerke schafft.

„Für mich ist „Das Beste zum Schluss“ eine bunte Rückschau auf das Jahr 2017 mit vielen tollen Workshops und eine Gelegenheit, gemeinsam mit allen Pläne fürs neue Jahr zu schmieden“, so Marie Toepper. Zusammen mit Deborah Kreimeyer aus dem Jugendbereich werden mithilfe einer Fotobox die Workshop-Wünsche für 2018 erfragt. „Wir freuen uns über zahlreiche Besuchende“, unterstreicht Toepper. Der Eintritt ist frei und es wird kostenlos kleine Snacks und Getränke geben. Weitere Informationen gibt es im Kulturbüro unter der Tel.: 0571/89758 oder per E-Mail an: m.toepper@minden.de sowie unter www.kulturrucksack.nrw.de.