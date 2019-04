„Eine tolle Visitenkarte für OstWestfalenLippe“

Paderborn/Hannover. Hohes Interesse auf OWL-Gemeinschaftsstand auf der Hannover Messe Hannover, 3. April 2019. Schon an den ersten beiden Tagen hat der OWL-Gemeinschaftsstand auf der Hannover Messe eine hohe Aufmerksamkeit erfahren.

„In der Founders Foundation finden wir hervorragende Unterstützung bei der Ausarbeitung unseres Geschäftskonzepts. OstWestfalenLippe bietet uns Zugang zu vielen Kunden. Daher sind wir von Münster nach Bielefeld gezogen und haben hier unser Unternehmen gegründet.“ Lytt ist ein digitaler Assistent, der Mitarbeitenden hilft, Fehlverhalten, Bedenken und Feedback sicher und anonym mitzuteilen. So werden ehrliche Kommunikation und ein respektvolles Miteinander gefördert. Auch das Wirtschaftsministerium NRW bietet Start-ups in OWL wichtige Unterstützung.

„Damit leistet it‘s OWL einen wichtigen Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern“, sagte Ziesemer. Auch NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann war begeistert. Es ist toll, was ihr in OstWestfalenLippe auf den Weg bringt. Der OWL-Gemeinschaftsstand ist ein starker Auftritt und eine tolle Visitenkarte für die Region – und für ganz NRW“, so der Minister. Attraktives Umfeld für Start-ups OstWestfalenLippe bietet ein attraktives Umfeld für Gründerinnen und Gründer. Das verdeutlichten vier Start-ups aus dem Spitzencluster it‘s OWL im Gespräch mit Karl-Uwe Bütof, Abteilungsdirektor im NRW-Wirtschaftsministerium. Lara von Petersdorf, Geschäftsführerin von Lytt erklärte:

„Das NRW-Gründerstipendium gibt uns die Möglichkeit, uns voll auf unsere Gründung und den Markteintritt zu konzentrieren“, erläutert Mladen Milicevic, Gründer des Paderborner Start- ups Unchained Robotics. „Aber technologienahe Gründer wie wir brauchen Zugang zu Maschinen für die Kleinserienfertigung und den Prototypenbau. Da wünschen wir uns vom Land schnelle und unbürokratische Unterstützung.“ Auf dem OWL-Gemeinschaftsstand präsentieren zehn Start-ups ihre Konzepte. Das Spektrum reicht vom Einsatz von Drohnen über additive Fertigung und Logistik bis zu Robotik und künstlicher Intelligenz.

Hohes Interesse aus der ganzen Welt Wolfgang Marquardt, Prokurist der OstWestfalenLippe GmbH zieht ein positives Fazit: „Das Interesse von Experten und Multiplikatoren aus Deutschland und der ganzen Welt an unseren Lösungen und Forschungsansätzen ist groß. Schon an den ersten beiden Messetagen hatten wir zehn internationale Delegationen zu Gast, beispielsweise aus China, Finnland, Indien, Kanada, den Niederlanden, Singapur, Schweden und Thailand. Der Auftritt in Hannover ist eine exzellente Visitenkarte für die Hightech-Region OstWestfalenLippe.“ Unter dem Motto ‚Home of Industrial Intelligence‘ präsentiert sich OstWestfalenLippe noch bis zum 5. April auf der weltgrößten Industrieschau. Auf dem OWL Gemeinschaftsstand (Halle 16 A04), der von der OstWesfalenLippe GmbH und OWL Maschinenbau organisiert wird, demonstrieren über 50 Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Organisationen und Startups Ansätze und Lösungen für Künstliche Intelligenz, Smart Services und Arbeit 4.0.