Die Wirtschaft in Ostwestfalen eilt von Rekord zu Rekord

Bielefeld. Ostwestfalens Wirtschaft ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet und setzt den bereits lang anhaltenden Aufschwung fort. Zu diesem Ergebnis kommt die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) in der Auswertung ihrer Frühjahrskonjunkturumfrage, an der sich 1.667 Unternehmen mit 124.816 Beschäftigten aus Industrie, Handel und Dienstleistungen beteiligten. „Die Konjunktur schlägt derzeit alle Rekorde“, betonte IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven heute (01.03.2018) bei der Vorstellung der Ergebnisse.

Der Konjunkturklimaindikator, der die momentane Lageeinschätzung der Betriebe mit ihren Erwartungen in Relation setzt, ist für die gesamte Wirtschaft in Ostwestfalen – inklusive Handel und Dienstleistung – gegenüber dem Herbst von 137 auf aktuell 141 Punkte gestiegen. Nur für die Industrie stieg der Wert sogar von 141 auf 148 Punkte, dem höchsten Stand der vergangenen 20 Jahre. „An den Unsicherheiten auf der Welt hat sich nichts verändert, dennoch bleibt der Export weiterhin auch für die ostwestfälischen Unternehmen eine sehr wichtige Konjunkturstütze“, erläuterte Meier-Scheuven.

69 Prozent der befragten Industriebetriebe bezeichnen ihre aktuelle Geschäftslage als „gut“ (Herbst: 66 Prozent) und nur ein Prozent als „schlecht“ (Herbst: vier Prozent). Die Erwartungen seien nochmals gestiegen: 35 Prozent der Firmen gehen von einer Verbesserung der Geschäftslage aus (Herbst: 28 Prozent), 60 Prozent rechnen mit einer gleichbleibenden Geschäftslage in den kommenden zwölf Monaten und – wie im Herbst – erwarten fünf Prozent eine Verschlechterung der Geschäftslage.

Der IHK-Präsident: „Die Industrieunternehmen beschreiben den Fachkräftemangel mittlerweile als das größte Risiko für die weitere Entwicklung. Haben im Herbst noch 47 Prozent den Fachkräftemangel als Konjunkturrisiko gesehen, sind es jetzt 68 Prozent. Die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften zeigt sich auch in gestiegenen Arbeitskosten, die von 56 Prozent der Betriebe als drittgrößtes Risiko eingestuft werden.“ Ebenfalls auf hohem Niveau blieben die Einschätzungen zur Entwicklung der Rohstoffpreise, die mit 61 Prozent (Herbst: 60 Prozent) als das zweitgrößte Risiko angesehen werden. „Trotz aller Risiken denken viele Betriebe über Personaleinstellungen nach und wollen ihre Investitionen steigern“, berichtete Meier-Scheuven.

Die Politik in Deutschland sollte den konjunkturellen Schwung und die hohen Überschüsse in den öffentlichen Haushalten jetzt nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland mittelfristig zu verbessern. „Es ist gefährlich, den guten Lauf der Wirtschaft und damit den derzeitigen Wohlstand in unserem Land als selbstverständlich zu betrachten. Der Verzicht auf eine Erhöhung der Steuern für Unternehmen, die im weltweiten Wettbewerb stehen, reicht bei weitem nicht aus“, betonte der IHK-Präsident.

Nach Angaben von IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff stieg der Gesamtumsatz des Verarbeitenden Gewerbes 2017 in Ostwestfalen um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf die neue Rekordsumme von 43,1 Milliarden Euro (NRW: +5,6 Prozent; Bund: +5,7 Prozent). Dabei nahmen sowohl die Inlandsumsätze (+3,9 Prozent) als auch die Auslandsumsätze (+8 Prozent) zu (NRW: Inland +5,1 Prozent, Ausland +6,3 Prozent; Bund: Inland +4,6 Prozent, Ausland +6,9 Prozent). Die Exportquote beträgt aktuell 38,2 Prozent in Ostwestfalen. Die Zahl der Beschäftigten in der ostwestfälischen Wirtschaft in Industriebetrieben mit mehr als 50 Arbeitnehmern wuchs um 4,1 Prozent auf 161.557 an (NRW: +0,9 Prozent, Bund: +1,6 Prozent).