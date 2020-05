Die Nummer gegen Kummer: 116111

Paderborn. Die aktuell erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus bringen manche Familie an den Rand ihrer Kräfte. Kinder können nicht in die Kita oder in die Schule gehen, hinzu kommen Homeoffice oder auch existenzielle Sorgen. Das ungewohnte intensive Zusammensein mag für viele ein weiterer Stressfaktor sein. Diese Zeiten der privaten Abschirmung und Quarantäne können insbesondere bereits belastete familiäre Situationen leicht überstrapazieren.

Das Jugendamt der Stadt Paderborn, das Freie Beratungszentrum Paderborn, der Caritasverband Paderborn e.V. und die „NummergegenKummer“ haben daher ein Projekt gestartet, das auf das Kinder- und Jugendtelefon 16111 und seine neuen Beratungszeiten aufmerksam macht. Darüber hinaus werden Kinder und Jugendliche, die die Nummer wählen, bei Bedarf an die Beraterinnen und Berater des Freien Beratungszentrums bzw. des Caritasverbandes weitergeleitet – ein wertvolles Angebot in diesen schwierigen Zeiten.