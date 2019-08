Die Klassik-Stars von morgen erleben

Das „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen/Allgäu wird 25 Jahre alt

Bad Wörishofen. Als das „Festival der Nationen“ im Kurort Bad Wörishofen vor genau 25 Jahren ins Leben gerufen wurde, waren viele von ihnen noch nicht einmal geboren: Junge, musikalische Talente, die mit Instrument oder Stimme berühren und vom ersten Ton an in ihren Bann ziehen.

Die vielen Begegnungen und Karrieren sind aus einer Herzensangelegenheit entstanden: Die Idee einer Veranstaltung für Kinder aller Nationen ließ die klassische Musikszene wachsen und nahm die Kleinsten mit in ihr wunderbares Universum. Es ist eine faszinierende Reise, wenn aus jungen Künstlern international renommierte Musiker werden – und die ersten Schritte hautnah miterlebt werden dürfen Vom 27. September bis zum 6. Oktober 2019 können Zuschauer in Bad Wörishofen selbst in das Kostüm eines Talentscouts schlüpfen und sich dabei von der musikalischen Leidenschaft aus aller Welt verzaubern lassen. Bei der Jubiläumsausgabe steht die erst 12-jährige Geigerin Chloe Chua aus Singapur für die „Next Generation“, die erstklassige Pianistin Olga Scheps repräsentiert die junge Nachwuchselite und mit der Sopranistin Regula Mühlemann heißt das „Festival der Nationen“ die internationale Weltelite willkommen. In überschwänglicher Festival-Atmosphäre kann begutachtet werden, zu welch technischer Raffinesse und emotionaler Stärke die kleinen Personen und jungen Erwachsenen auf der Bühne imstande sind. Julia Fischer, eine der führenden Geigensolistinnen weltweit, feierte beispielsweise 1996 ihr Debüt in Bad Wörishofen.

Professionelle Unterstützung und unvergessliche musikalische Momente gibt es dieses Jahr unter anderem auch von der Weltklasse-Sängerin Diana Damrau oder den debütierenden Geigern Frank Peter Zimmermann und NemanjaRadulović. Daneben finden diverse Workshops ihren Platz – denn die „Wunderkinder“ sollen auch gefördert werden. Alle Projekte diesbezüglich widmen sich in diesem Jahr dem Komponisten Guiseppe Verdi.

Mehr unter www.festivaldernationen.de, Ticket-Hotline: 08245 – 960 963 (Montag bis Freitag 15.00 bis 17.00 Uhr)