Der Verkehr rollt – Die A33-Lücke ist Geschichte!

Halle(Westf.). Das war ein Tag zum Genießen: Die A33-Lücke im Norden des Kreises Gütersloh ist geschlossen. Seit Montagmittag, 18. November 2019, rollt der Verkehr vierspurig von der A44 bei Paderborn bis über die A30 hinaus bei Osnabrück. Straßen.NRW hat die Zusage der Politik eingehalten, ist sogar fünf Wochen schneller fertig geworden, als es der damalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und der einstige …

Eine ganze Region atmet auf: Die Lücke in der Autobahn A33 ist geschlossen. Der Fernverkehr rollt jetzt durchgehend von der A44 bei Paderborn bis zur A30 bei Osnabrück. Am Montag, 18. November 2019, fand die Verkehrsfreigabe statt. Die Baumeister von Straßen.NRW, die Handwerker und auch die Politiker in Bund und Land sammelten ganz viele Dankeschöns für ihre letztendlich zügige Arbeit ein.

Bitte beachten Sie die neue Startseite www.a33-sofort.de.