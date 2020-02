Der Journalist Marco Politi kommt zur Lesung von Rom nach Oerlinghausen

Der Papst und seine Feinde

Kreis Lippe. Vatikan-Insider und deutsch-italienischer Journalist Marco Politi kommt zur Lesung von Rom nach Oerlinghausen Oerlinghausen . Marco Politi gilt als einer der bekanntesten Vatikanexperten überhaupt. Der deutsch- italienische Journalist und mehrfacher Bestsellerautor kommt am 23. Februar 2020 um 17:00 Uhr zu einer Lesung in das katholische Pfarrheim St. Michael in Oerlinghausen. Überall ist es zu sehen, jeden Tag zu spüren:

Das Ringen um die Zukunft der Kirche wird immer dramatischer, die Lage spitzt sich zu. Die Fronten sind verhärtet und oft weiß man nicht mehr, wer gegen wen und wer wofür kämpft. Mittendrin: Papst Franziskus. Marco Politi beschreibt in seinem neuen Buch Das Franziskus-Komplott , welches am 17. Februar 2020 erscheint, die tatsächliche Situation des Papstes, enthüllt dabei dunkle Machenschaften im Vatikan und entlarvt erbitterte Feinde wie den „italienischen Antipapst“. Fesselnd wie ein Thriller, packender von Seite zu Seite erklärt der bekannte Vatikan-Insider, was viele nicht mehr verstehen: Wie es so weit in der Kirche kommen konnte und was Franziskus nun tun will.

Politi zeigt einen Papst, der angeschlagen ist, aber noch nicht aufgegeben hat. Er kämpft gegen Populismus für die Migranten und gegen korrupte Politiker. Eins wird dabei deutlich: Es wird sich sehr bald sehr viel entscheiden. Am Sonntag, 23. Februar 2020, liest der Bestsellerautor ab 17:00 Uhr aus seinem frisch erschienenen Buch im katholischen Pfarrheim St. Michael, Marktstraße 19, 33813 Oerlinghausen. Der Vorverkauf begann am Samstag, 25. Januar 2020. Die Tickets gibt es im Vorverkauf für 12,- Euro bei der Buchhandlung Blume in Oerlinghausen und in der Tourist – Information im Neuen Rathaus in Bielefeld (ggf. zzgl. VVK-Gebühr) . Karten können ebenfalls online unter www.kulturkirche-lippe.de oder an jeder weiteren Eventim-Vorverkaufsstelle ( Geschäftsstellen dieser Zeitung ) erworben werden (zzgl. VVK-Gebühr) . Das Kartenkontingent ist begrenzt.