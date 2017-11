Das winterliche Teamevent: EisSpielZeiten

Die Eisstöcke flitzen im Winter wieder durch das A2 Forum Mitte November verwandelt sich das A2 Forum bereits zum zweiten Mal in eine Eishalle – und das ganz ohne echtes Eis.

Rheda-Wiedenbrück. Acht farblich abgestimmte Curling-Bahnen mit Profi-Eisstöcken, beeindruckende Lichtinstallationen, eine stimmungsvoll Bar, gemütliche Sitzgruppen sowie ein winterlich-dekorierter Gastronomiebereich sorgen für ein ganz besonderes Ambiente. Die Idee für das temorientierte Winterevent, welches seitdem unter dem Namen EisSpielZeiten bekannt geworden ist, entstand im Jahr 2014 in Detmold. Bereits im ersten Winter versuchten rund 3.000 Besucher die Eisstöcke auf den bunten Zielkreisen möglichst gewinnbringend zu platzieren und in Teams die verschiedenen Spielvarianten für sich zu entscheiden. Das Besondere an dieser Form des Eisstockschießens ist, dass keine Vorkenntnisse erforderlich sind und nach wenigen Übungsrunden Jeder aktiv teilnehmen kann.

Eisstock-Curling ist eine völlig neue Indoor-Spielvariation, die von den bekannten Wintersportarten Eisstockschießen und Curling inspiriert ist. Es gibt sechs Spielvarianten, bei denen es möglich ist in jeglicher Gruppenkonstellation gegeneinander oder miteinander – auf jeden Fall aber gemeinsam – Erfolge zu feiern und jede Menge Spaß zu haben. Gespielt wird bei den EisSpielZeiten nicht auf echtem Eis, sondern auf speziellen Kunststoffplatten, auf denen die Eisstöcke genauso gut gleiten, wie auf dem gefrorenen Nass. Das verhindert nicht nur, dass Teilnehmer frieren, sondern ist auch ökologisch nachhaltig. Da sich die EisSpielZeiten im A2 Forum mit einem winterlichen Catering kombinieren lassen und indoor stattfinden, ist das Event als aktive Weihnachtsfeier bei Firmengruppen, Familien und Freundeskreisen sehr beliebt.

Alles Wichtige auf einen Blick:

Saison

A2 Forum: 18. November 2017 bis 27. Januar 2018*

Spieldauer: 2 Stunden Eisstock-Curling

Startzeiten: 16:30 Uhr und 19:00 Uhr

Preise: ab 16,90€ p.P.

Spielorte: Schützenhof Paderborn, A2 Forum Rheda-Wiedenbrück, Gerry Weber Event Center Halle/Westf., Hangar 21 Detmold

* Nur nach vorheriger Anmeldung unter 05231 569452

Foto: ©EisSpielZeiten.de