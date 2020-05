Bibliothek light – Stadtbibliothek öffnet wieder ihre Türen

Gütersloh. Ab Dienstag, den 5. Mai, öffnet die Stadtbibliothek Gütersloh von Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr mit einigen Einschränkungen wieder ihre Türen. Möglich ist nur ein kurzzeitiger Besuch der Stadtbibliothek für die Ausleihe von Medien. Lese- und Arbeitsplätze, das Lesecafe, der Kopierer und die Computerbibliothek bleiben zur Zeit noch gesperrt. Die Mitarbeiter freuen sich trotzdem, endlich wieder vor Ort für die Kunden*innen der Bibliothek da zu sein und sind seit Tagen dabei, die notwendigen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften für die Wiedereröffnung im Haus umzusetzen. Wichtig war die Umsetzung der geforderten Abstandsregel von mindestens 1,50 m an allen wichtigen Punkten, wie Eingang, Selbstverbucher und Infoplätzen.

Für die Kunden kann die Ausleihe deshalb nur unter den Bedingungen der notwendigen Hygiene, des Infektionsschutzes und der Abstandsregel stattfinden. Es wird sich nur eine begrenzte Anzahl von Kunden*innen gleichzeitig in der Bibliothek zur Medienausleihe aufhalten dürfen. Am Haupteingang wird diese Zugangsregel kontrolliert. Eingelassen werden nur Kunden*innen mit einem Bibliotheksausweis und einer Mundnasenschutz-Maske. Aufgrund der aktuellen Landesverordnung zur Coronakrise muss der Besuch mit Uhrzeit und Lesernummer in Listen dokumentiert werden. Die Stadtbibliothek weist darauf hin, dass es deshalb beim Eingang zu längeren Wartezeiten kommen kann. Die Rückgabe der Medien ist ausschließlich am Außenautomaten möglich. Die Stadtbibliothek bittet darum, die jetzt noch zu Hause liegenden 19.000 Medien nicht alle gleich in den ersten Öffnungstagen zurückzugeben und hat deshalb alle Ausleihfristen bis Ende Mai verlängert.

Die Kinderbibliothek bleibt bis auf weiteres noch gesperrt, da die Stadtbibliothek in den sehr offenen Räumlichkeiten zur Zeit nicht für die Einhaltung der Abstandsregeln und die notwendige Hygiene sorgen kann. Alle Medien der Kinderbibliothek können aber über den jetzt schon eingerichteten Service „Bibliothek to go“ bestellt werden. Dazu recherchiert man im Onlinekatalog der Stadtbibliothek www.stadtbibliothek-guetersloh.de nach den gewünschten Titeln. Diese kann man entweder telefonisch unter 05241/2118072 oder per Mail an stdtbblthk-gtrslhgt-ntd unter Angabe seiner Kontaktdaten und seiner Lesernummer aufgeben.Die Medienpakete werden dann bereits vor der Abholung auf die Leserkonten verbucht.

Auch für Neukunden gilt zur Zeit noch ein besonderes Verfahren. Wer sich einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen möchte, sollte sich telefonisch oder per Mail unter Angabe seines Vor- und Nachnamens, seiner Adresse und seines Geburtsdatums in der Stadtbibliothek anmelden. Damit können dann sofort die digitalen Angebote der Stadtbibliothek genutzt werden. Für die Ausleihe von Medien aus dem Bestand muss beim ersten Besuch der gültige Personalausweis vorgelegt werden und dann wird dem Kunden der physische Bibliotheksausweis ausgehändigt.

Die Schulbibliotheken bleiben bis auf weiteres geschlossen. Ausgeliehene Medien sind bis 14.8. verlängert worden. Weitere Informationen finden Eltern und Schüler*innen auf den Homepages der jeweiligen Schule.

Natürlich stehen auch weiterhin die digitalen Angebote, wie die OnleiheOWL, Tigerbooks, FreegalMusic, Duden Online und der Bestellservice „Bibliothek to go“ zu Verfügung.

Die Stadtbibliothek freut sich auf diesen weiteren kleinen Schritt in Richtung Öffnung und hat vieles in den letzten Tagen getan, um sowohl für die Kunden*innen als auch für die Mitarbeiter*innen den Aufenthalt im Haus nach Coronakriterien sicher zu gestalten.

Alle Hinweise zu den veränderten Öffnungszeiten, den Ausleih- und Besuchsbedingungen und den neuen Services findet man unter www.stadtbibliothek-guetersloh.de oder unter der Telefonnummer 05241 2118072.