Bertelsmann unterstützt Bethel-Grundschulaktion mit Sachspenden von über 9.000 Euro

Gütersloh. Zum Jubiläum der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel unterstützt Bertelsmann die Grundschulaktion „150 Jahre Bethel“ mit Sachspenden im Gesamtwert von über 9.000 Euro. Im Rahmen der Aktion wird es eine Verlosung unter den teilnehmenden Schulklassen geben, für die der Konzern 45 Klassensätze Bücher und Rätselhefte sowie 40 Klassensätze Stickerbögen zur beliebten Kinderbuchserie „Der kleine Drache Kokosnuss“ (Verlagsgruppe Random House) zur Verfügung stellt. Bei der Grundschulaktion sollen die Kinder und ihre Familien ermuntert werden, gemeinsam Briefmarken für die Briefmarkenstelle Bethel zu sammeln und so die Arbeit für Menschen mit Behinderung zu unterstützen.

Für die Aktion schreibt Bethel deutschlandweit mehr als 16.000 Grundschulen an und lädt Lehrerinnen und Lehrer dazu ein, gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern die Themenbereiche „Briefmarke“ und „Menschen mit Behinderung“ im Unterricht praxisnah und kindgerecht zu erarbeiten. Dafür hat Bethel kostenfreies Unterrichtsmaterial für das erste bis vierte Schuljahr entwickelt, das auf leichte Weise mehr über das Leben mit einer Behinderung vermittelt.

Alle Grundschulen können außerdem an einer Verlosung teilnehmen bei der sie verschiedene Sachpreise gewinnen können. Für dieses Gewinnspiel spendet Bertelsmann 500 Hardcover-Bücher „Der kleine Drache Kokosnuss und der große Zauberer“, 625 Rätselhefte „Der kleine Drache Kokosnuss – Rätselspaß für die Schule“ sowie 720 Stickerbögen – insgesamt im Wert von über 9.000 Euro.

Die Briefmarkenstelle Bethel wurde bereits im Jahr 1888 gegründet. Seitdem engagieren sich jedes Jahr hunderttausende Menschen und auch viele Schulklassen, indem sie Postwertzeichen von Briefumschlägen ausschneiden und nach Bethel schicken. Hier finden Menschen mit Behinderung in der Briefmarkenstelle Bethel eine sinnvolle Beschäftigung. Mehr als 30 Tonnen überwiegend entwertete Briefmarken werden jedes Jahr von ihnen aufbereitet, sortiert und für den Wiederverkauf an Sammler verpackt – das entspricht umgerechnet 128 Millionen Briefmarken. Der Verkaufserlös fließt in die Arbeit Bethels.

Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann unterstützt die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel bereits seit vielen Jahren im Rahmen seines vielfältigen Engagements vor allem im Großraum Gütersloh. Im letzten Jahr spendete der Konzern unter anderem zu Weihnachten 25.000 Euro für das Bielefelder Palliativ-Team „Der Weg nach Hause“. Bertelsmann verzichtete damit zum zehnten Mal auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner, um schwerstkranke Kinder in der Region zu unterstützen. Seit 2006 kam so eine Spendensumme von insgesamt über 250.000 Euro für die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zustande.

Weitere Informationen

www.briefmarken-bethel.de/grundschulaktion