Bertelsmann spendet Tank-Prämien an den Deutschen Kinderschutzbund

Gütersloh.Über die vergangenen Monate hinweg hat der Bertelsmann-Fahrdienst mehr als 100.000 Prämienpunkte in einem der bekannten Tankstellen-Bonussysteme gesammelt. Die Prämie kam nun dem Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Gütersloh e.V. zugute.

Daniel Pircher, Leiter des Fahrdienstes Vorstand im Corporate Center sagte: „Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder dafür entschieden, unsere Prämienpunkte umzuwandeln und an die Einrichtung des Kinderschutzbundes in Gütersloh zu spenden.“

Bettina Flohr, Geschäftsführerin, und Burkhard Martin, erster Vorsitzender des Kreisverbandes Gütersloh, nahmen 20 Teddybären sowie zahlreiche Kinderbücher für ihre Arbeit mit Kindern aus sozialschwachen Familien entgegen. Zusätzlich unterstützt Bertelsmann die Arbeit des Vereins mit einer Spende von 500 Euro.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Bertelsmann. Gerade die Weihnachtszeit ist für uns sehr arbeitsintensiv. Mit den Teddys und Büchern werden wir vielen Kindern in diesem Jahr eine große Freude bereiten“, erklärte Bettina Flohr.

In den vergangenen Jahren spendete Bertelsmann die gesammelten Prämienpunkte an verschiedene Einrichtungen in Gütersloh. Hierzu zählten unter anderem das Frauenhaus, verschiedene Kindergärten, das Jugendhaus Don Bosco in Avenwedde und die Gütersloher Suppenküche. Vor einem Jahr ging die Spende an vier Gruppen der Jugendhilfe Bethel.