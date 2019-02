Bertelsmann beruft drei neue Mitglieder ins Group Management Committee

Rolf Hellermann, Shobhna Mohn und Bernd Reichart ab sofort Mitglieder des obersten Führungsgremiums unterhalb des Vorstands

Gütersloh. Bertelsmann hat mit sofortiger Wirkung drei neue Mitglieder ins Group Management Committee (GMC) berufen: Rolf Hellermann, CEO Arvato Financial Solutions, Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions Strategy und Bertelsmann Investments, und Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland, verstärken das Top-Management-Gremium, das den Bertelsmann-Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung sowie in anderen konzernübergreifenden Themen berät und unterstützt. Dem GMC gehören nun 18 Mitglieder sieben verschiedener Nationalitäten an.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: „Rolf Hellermann, Shobhna Mohn und Bernd Reichart sind seit vielen Jahren für Bertelsmann in wichtigen Management-Positionen tätig. Rolf Hellermann ist neuer CEO von Arvato Financial Solutions und steht damit an der Spitze einer Bertelsmann-Wachstumsplattform. Shobhna Mohn vertritt fortan im GMC die strategisch wichtigen Wachstumsregionen Brasilien, Indien und den afrikanischen Kontinent. Bernd Reichart hat zum Jahreswechsel die Führung der Mediengruppe RTL Deutschland übernommen, einem der stärksten Geschäfte von Bertelsmann. Ich freue mich auf den nun noch engeren Austausch im Rahmen unseres Group Management Committee.“

Rolf Hellermann (42) startete 2004 im Corporate Center seine berufliche Laufbahn bei Bertelsmann. 2012 übernahm Rolf Hellermann die Leitung der Bertelsmann-Zentralabteilung Controlling und Strategie, im Juli 2015 wurde er zudem als Chief Financial Officer ins Arvato-Board berufen. Seit November 2018 ist er CEO von Arvato Financial Solutions mit Sitz in Verl und Baden-Baden.

Shobhna Mohn (54) begann im Jahr 1996 bei Bertelsmann und übernahm 1999 als Geschäftsführerin die Verantwortung für Bertelsmann Valley und damit für Beteiligungen des Konzerns an Start-up-Unternehmen. Von 2002 bis 2006 leitete Shobhna Mohn die Abteilung Investor Relations, bevor sie 2006 zu Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) wechselte. Seit September 2012 verantwortet sie als Executive Vice President Growth Regions Strategy und Bertelsmann Investments die strategische Zielsetzung und Identifikation potenzieller Investitionsziele, Joint Ventures und Akquisitionen in den Wachstumsregionen von Bertelsmann.

Bernd Reichart (44) kam im Jahr 2004 als Head of Investor Relations zu Antena 3 in Spanien – eine Beteiligung der RTL Group. Von 2007 bis 2013 war er Managing Director Multichannel bei der spanischen Senderfamilie Antena 3/Atresmedia. Von Februar 2013 bis Dezember 2018 war Bernd Reichart Geschäftsführer von Vox und Mitglied der Geschäftsleitung der Mediengruppe RTL Deutschland. Seit Anfang 2019 ist er CEO der Mediengruppe RTL Deutschland mit Sitz in Köln.

Dem Group Management Committee gehören damit ab sofort folgende Personen an:

Thomas Rabe (Vorstandsvorsitzender Bertelsmann)

Markus Dohle (CEO Penguin Random House)

Bert Habets (CEO RTL Group)

Rolf Hellermann (CEO Arvato Financial Solutions)

Axel Hentrei (CEO Bertelsmann Printing Group)

Immanuel Hermreck (Personalvorstand Bertelsmann)

Bernd Hirsch (Finanzvorstand Bertelsmann)

Julia Jäkel (CEO Gruner + Jahr)

Kay Krafft (CEO Bertelsmann Education Group)

Annabelle Yu Long (CEO Bertelsmann China Corporate Center und Managing Partner Bertelsmann Asia Investments)

Hartwig Masuch (CEO BMG)

Madeline McIntosh (CEO Penguin Random House U.S.)

Shobhna Mohn (Executive Vice President Growth Regions Strategy und Bertelsmann Investments)

Gail Rebuck (Board Member Penguin Random House)

Bernd Reichart (CEO Mediengruppe RTL Deutschland)

Frank Schirrmeister (CEO Arvato SCM Solutions)

Karin Schlautmann (Leiterin Unternehmenskommunikation Bertelsmann)

Nicolas de Tavernost (Chairman des Executive Board Groupe M6)

