Befragung zum Radverkehr in der westlichen Innenstadt

369 Personen haben sich bereits beteiligt

Paderborn. Seit Montag, 18. Mai, lässt die Stadt Paderborn Bürgerinnen und Bürger den Radverkehr in der Innenstadt-West online bewerten. Bis jetzt haben schon 369 Personen an der Umfrage teilgenommen. „Das ist ein tolles Zwischenergebnis“ so Arne Schubert, zuständiger Radverkehrsplaner der Stadt Paderborn. Nur durch die Teilnahme von verschiedenen Altersgruppen und Alltagsradelnden sowie Gelegenheitsradelnden wissen wir was den Paderbornerinnen und Paderbornern wichtig ist“, sagt Schubert weiter.