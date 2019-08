Bad Oeynhausen für Anfänger

Bad Oeynhausen. Für den Zugereisten ist der Ostwestfale ja ein Buch mit sieben Siegeln. Wie soll man verstehen was gemeint ist, wenn hier jemand etwas „sacht“ oder „nich sacht“? Am 19. August um 19:00 Uhr klären Harald Meves und Dietrich Stuke auf.

In der Wandelhalle geben Sie einen Einblick in die Seele Bad Oeynhausens und den Charakter de Einheimischen. Humorvoll betrachten die beiden Kabarettisten die Eigenheiten der westfälischen Kurstadt und erzählen von ihren ganz eigenen Wohn- und Lebenserfahrungen in der Stadt hinterm Berg … oder vorm Berg?! Da werden Gepflogenheiten analysiert, die örtliche Mentalität auf Herz und Nieren geprüft und aus dem Nähkästchen der Lokalpolitik geplaudert.

Ganz nebenbei fördern Meves und Stuke nicht nur viel Wissenswertes für Gäste von Bad Oeynhausen sondern auch das ein oder andere Schmankerl für Hiesige zu Tage – genug Material um die Lachmuskeln der Zuschauer aufs Höchste zu beanspruchen. Und was gut für die Lachmuskeln ist, ist auch gut für die Seele.

Tickets für 12,00 Euro und weitere Informationen gibt es in der Tourist- Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und sonntags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse ist ab einer halben Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.