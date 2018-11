Ausstellung „Verve“ im Atelier Aatifi

Bielefeld. Von filigraner Leichtigkeit sind die neuen, ausdrucksstarken blau-weißen Malereien des Bielefelder Künstlers Aatifi geprägt. Unter dem Titel „Verve“ kommen nach einer Reihe von Tuschezeichnungen nun ein halbes Dutzend mittel- und großformatige Werke auf Leinwand frisch aus dem Atelier. Diese und weitere Malereien und Papierarbeiten aus 2018 umfasst die Ausstellung „Verve“, die am Freitag, 16. November im Schauraum über dem Atelier Aatifi eröffnet wird.

Bei den jüngsten Werken steht die Farbe Blau mit verschiedenen Abstufungen im Mittelpunkt. In Verbindung mit Weiß hat Aatifi in teils viskosem, teils deckendem Farbauftrag reduzierte Formen und Linien übereinandergeschichtet. Die Bildkompositionen, die Assoziationen an die Tiefe des Meeres oder die Weite des Himmels auslösen, sind von starker Räumlichkeit geprägt. Exzessive Spritzer zeugen vom dynamischen Malprozess. Zudem werden farbenfrohe kleinere Malereien in Gelb-Violett und Papierarbeiten in Blau, Rot oder Violett gezeigt.

Die Vernissage der Ausstellung „Verve“ ist am Freitag, 16. November 2018 zwischen 18 und 21 Uhr im Schauraum (2.OG), Atelier Aatifi, Ravensberger Straße 47 (Hinterhaus) im Bielefelder Zentrum. Geöffnet ist bis zum 23. Dezember 2018 samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr sowie bis Ende Januar 2019 nach Vereinbarung (unter info@aatifi.de oder 01 71_41 45 081). Weitere Informationen unter www.aatifi.de