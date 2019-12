Aufgrund der großen Nachfrage wird exotische Ausstellung verlängert

Exotische Ausstellung im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake wird bis 5.1.2020 verlängert:

Lemgo. Die Telefone klingeln heiß, die Mails häufen sich, der Terminkalender ist prall gefüllt. Die Nachfrage nach der aktuellen Sonderausstellung „Exotische Welten“ im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake ist groß. Vor allem Kindergärten und Grundschulen möchten in der kalten Jahreszeit unbedingt noch das zur Ausstellung passende museumspädagogische Programm „Sei kein Frosch und reise mit“ erleben. „Um dem Bedarf gerecht zu werden, verlängern wir die Ausstellung nun bis zum 5. Januar“, freut sich Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes. Doch was genau erwartet die Mädchen und Jungen bei dem begehrten Mitmach-Programm?

In einer kindgerechten Führung dreht sich alles ums Reisen, um weit entfernte Länder und um Tiere, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Wie sieht eigentlich ein Paradiesvogel aus? Und woher haben Gürteltiere ihren Namen? Welche Geräusche macht ein Walross? Und wie lang sind seine Stoßzähne? Fragen wie diesen gehen die Kinder im Rahmen einer spannenden Erlebnisführung auf den Grund.

Außerdem hören sie ein japanisches Märchen, basteln bunte Frösche in Origamitechnik und lassen sie hüpfen. Wer schafft es wohl in den Teich?„ Kommen Sie mit nach Amerika, Indien, Ägypten, Japan und Südafrika“, lädt Kurator Dr. Michael Bischoff alle kleinen und großen Besucher zur Ausstellung ein. Schon vor ungefähr 400 Jahren machten sich Reisende wie Engelbert Kaempfer, Hans Jacob Breuning und Jan Huygen van Linschoten auf den Weg, die Welt zu entdecken. Was die Reisenden sahen, wen sie trafen, worüber sie staunten und was sie verblüffte, verrät die Ausstellung anhand vieler Exponate und der original Reiseberichte. Im Ausstellungszeitraum finden immer sonntags um 15 Uhr öffentliche Führungen statt. Die Mitmach-Programme für Kindergärten und Schulklassen sind kostenfrei. Anmeldungen werden erbeten unter Tel. 05261/945010 oder per Mail unter info@museum-schloss-brake.de . Nähere Infosunter www.museum-schloss-brake.de