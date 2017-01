Anne Haigis LIVE im GLASHAUS – „Companions Tour“ 2017

Bad Salzuflen. Eine der leidenschaftlichsten und sich immer wieder wandelnden deutschen Musikerinnen steht am Samstag, den 11. Februar, auf der Bühne des GLASHAUS Bad Salzuflen. Anne Haigis prägt die deutsche Musikszene seit den 1980er Jahren mit ihrer einzigartigen Stimme, ausgehend vom Jazz über Rock bis hin zu leisen Balladen. Mit ihrem brandneuen Live Album „ 15 Companions“ im Gepäck, kombiniert die energiegeladene Sängerin einige ihrer Hits wie „Kind Der Sterne“ oder „Freundin“ mit Titeln anderer Musiker. Wie beispielsweise „No Man’s Land“, ein Song, den Anne bereits im Verbund mit Tony Carey und Eric Burdon mitreißend interpretierte.

Anne Haigis interpretiert Musik nicht nur – sie fühlt, sie lebt sie, und dieser Umstand macht ihre Darbietung so unnachahmlich und unwiderstehlich authentisch. Mühelos schlägt sie Brücken von US-Southern Rock über Blues bis hin zu Gospel und Folk, alles Genres, mit denen Anne von jeher tief verwurzelt ist. Von dem Jazzpianisten Wolfgang Dauner entdeckt, fand im Laufe ihrer Karriere eine Zusammenarbeit statt u.a. mit dem ‚United Rock & Jazz Ensemble“, Melissa Etheridge, Eric Burdon, Nils Lofgren, Tony Carey, Edo Zanki, Wolf Maahn und den ‚Harlem Gospel Singers‘.

Stil, Können und Ausstrahlung: Ein Abend mit Anne Haigis und ihrer unverwechselbaren, mal rauen, mal sanften und stets kraftvollen Stimme besitzt jene künstlerische Güteklasse, die den Zuhörern unvergesslich in Kopf und Herz haften bleibt. Und dann natürlich dieser besondere Zauber dank Annes ungezwungener, natürlicher Art: Ein Konzert mit der vielseitigen Musikerin fühlt sich nicht zuletzt deshalb auch immer an wie ein Abend unter Freunden.

Das Konzert mit Anne Haigis im GLASHAUS, Am Begakamp 5, 32105 Bad Salzuflen, beginnt am Samstag, 11. Februar um 23 Uhr, Einlass ist ab 22 Uhr. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 18,- € bei allen Geschäftsstellen der Lippischen Landeszeitung oder bei Konticket Bielefeld erhältlich (zzgl. VVK-Gebühr), an der Abendkasse für 22,- €.