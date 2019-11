Anmeldewoche für das Kindergartenjahr 2020/2021

Anmeldungen online unter kitaportal.minden.de möglich

Minden. Vom 18. November bis zum 22. November haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in den Mindener Kindertageseinrichtungen für das neue Kindergartenjahr, beginnend ab dem 1. August 2020, anzumelden. Erstmalig in diesem Jahr ist es möglich eine Online-Anmeldung vorzunehmen. Unter kitaportal.minden.de können Eltern ihre Kinder in bis zu fünf Mindener Kitas anmelden. Der Service steht aber erst ab dem 18. November zur Verfügung. Wissenswertes über die Kitas, Träger und die individuellen Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit der einzelnen Einrichtungen finden die Eltern auf der Seite des Online-Anmeldeportals sowie auf der Homepage der Stadt Minden.

In den Mindener Kindertageseinrichtungen werden Plätze für Kinder im Alter von vier Monaten bis zur Schulpflicht angeboten. Allerdings können nicht in jeder Kita Kinder aller Altersgruppen betreut werden. Die Kita-Mitarbeiter*innen werden die Eltern bei der Anmeldung entsprechend beraten. Für Kinder, die noch keine drei Jahre alt sind, stellt die Kindertagespflege eine gleichwertige Betreuungsform dar. Bei Fragen zur Kindertagespflege stehen im Jugendamt der Stadt Minden Larissa Lorenz (0571 89-747) und Horst-Peter Rehberg (0571 89-259) als Ansprechpartner*innen zur Verfügung. Die Eltern können zwischen einem Betreuungsangebot von 25, 35 oder 45 Stunden pro Woche wählen. Welche Kindertageseinrichtungen Anmeldungen entgegen nehmen, sind in der angehangenen Datei aufgelistet.