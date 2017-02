Kreis Gütersloh. Am 8. März ist der internationale Frauentag. Dieser Tag steht unter anderem für gleichen Lohn, Gerechtigkeit und Solidarität. Ein Tag, der aufmerksam machen soll auf die immer noch herrschenden Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ein Tag, der aber auch einladen soll, Errungenschaften und positive Entwicklungen in der Gleichberechtigung zu feiern, die die Zeit nach dem ersten Weltfrauentag im Jahr 1911 mit sich gebracht hat.

Passend zum diesjährigen Motto „Frauen l(i)eben die Vielfalt“, bietet das aktuelle Programm mit insgesamt über 30 Veranstaltungen in sechs Kommunen ein vielseitiges, buntes und attraktives Angebot, bei dem Alle, ungeachtet ihres Alters, ihrer Herkunft, ihrer Einstellung und Weltanschauung herzlich willkommen sind. „Unser Angebot lädt dazu ein, Unterschiedlichkeiten als Chance zu erfahren, voneinander zu lernen und neue Perspektiven zu entwickeln“, erläutert Inge Trame, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gütersloh „Denn so schnell sich unsere Gesellschaft verändert, so entstehen auch vielfältige Lebenswelten von Frauen“, ergänzt Susanne Fischer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

Deshalb regt das Programm zum Nachdenken, zu Begegnung und gemeinsamer Erfahrung an. Das Angebot reicht von einer Exkursion zur Ausstellung „Touchdown“, von und mit Menschen mit Down Syndrom, die von der Stadt Rheda-Wiedenbrück angeboten wird, über Frauencomedy mit Margie Kinsky in Schloß-Holte-Stukenbrock, den Internationalen Frauenabend „Wir tanzen im Kreis“ in Herzebrock-Clarholz, einen spannenden Kinoabend mit dem Film „Suffragette – Taten statt Worte“ in Rietberg bis zum Female Singer Songwriter Festival in Gütersloh. Weitere Veranstaltungen laden zum gemeinsamen Singen, Kochen und Genießen, zum Erfahrungsaustausch oder zum gemeinsamen Kinobesuch ein. Information, Beratung und Unterstützung zu diversen Themen, die das Leben bewegen gehören selbstverständlich auch dazu.

Der Frauenkalender mit allen Veranstaltungen liegt in allen öffentlichen Einrichtungen und Rathäusern des Kreises aus. Weitere aktuelle Informationen gibt es unter www.pia-online.eu.

Bild (v. l. n.r.): Die Arbeitsgruppe SÜD der Gleichstellungsstellen Barbara Fleiter, Stadt Schloß Holte-Stukenbrock; Andrea Buhl, Stadt Rietberg; Jutta Duffe, Herzebrock-Clarholz; Susanne Fischer, Rheda-Wiedenbrück; Inge Trame, Stadt Gütersloh.