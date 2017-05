Alexander Zverev will in diesem Jahr das Jubiläumsturnier gewinnen

Halle. Nach seinem letztjährigen Federer-Sieg unterlag er im Finale Florian Mayer HalleWestfalen. Alexander Zverev will bei der Jubiläumsauflage der GERRY WEBER OPEN um den Titel mitspielen: „Ich habe gezeigt, dass ich in Halle sehr gutes Tennis spielen kann. Und deshalb will ich auch wieder ganz vorne mitmischen“, sagte Deutschlands größtes Tennistalent im Gespräch mit dem Pressedienst des ATP 500er-Turniers in HalleWestfalen bei den BMW Open in München. „Das Turnier gehört zu meinen absoluten Lieblingsplätzen im Tourjahr“, so Zverev.

Das wichtigste deutsche Turnier, das seit 2015 in der zweithöchsten Kategorie der Spielervereinigung ATP ausgetragen wird, feiert vom 17. bis 25. Juni seinen 25. Geburtstag, zu den härtesten Rivalen des jüngeren der beiden Zverev-Brüder dürften die Top Ten-Asse Roger Federer (ATP 4) aus der Schweiz, Kei Nishikori (ATP 7) aus Japan und der Österreicher Dominic Thiem (ATP 9) sowie die nationale Nummer zwei, Philipp Kohlschreiber (ATP 39), gehören. „Zu den Gerry Weber Open kommt man als Spieler einfach gern, weil man weiß: Es ist alles top organisiert, die Stimmung ist richtig gut, die Zuschauer fiebern mit. Schon an den ersten Tagen sind die Courts voll“, sagte Zverev, „das erlebt man nicht oft im Circuit.“

Einen Tag, ein Match hat Alexander Zverev natürlich bis heute nicht vergessen. Es war der Halbfinal-Samstag des letzten Jahres, bei den GERRY WEBER OPEN 2016, als der damals 19-jährige Hamburger keinen Geringeren als den „Maestro“ Roger Federer schlug – sein eigenes Idol, den Mann, den er als Kind und Jugendlicher vor dem Fernsehschirm bewunderte. „Es war einer der schönsten Tage in meiner Karriere. Ein Spiel, bei dem ich danach dachte: Träume ich jetzt – oder habe ich wirklich Roger Federer geschlagen“, erinnert sich Zverev. Raum zur Steigerung hat sich der Star der „Next Generation“ gleichwohl noch gelassen bei den Rasen- Festspielen in HalleWestfalen – denn der Titeltraum im GERRY WEBER STADION platzte 2016 schließlich gegen Überraschungs-Comebacker Florian Mayer, in drei umkämpften Sätzen. „Es war nicht einfach, nach dem Match gegen Roger wieder den Fokus zu finden. Außerdem hat ‚Flo‘ ein tolles Match gezeigt“, sagt Zverev, „ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich in Halle in Topform bin.“

Den schwierigen Übergang vom Junioren- ins Erwachsenentennis hat Alexander Zverev mit Bravour gemeistert – wenn auch nicht ohne Lerneffekte nach gelegentlichen Rückschlägen. „Gerade aus schmerzlichen Niederlagen lernt man am meisten“, sagt der junge Deutsche, der weltweit als eine mögliche Nummer eins der Zukunft gehandelt wird. In den letzten Monaten erlebte der Norddeutsche noch einmal einen Leistungssprung nach oben, er stürmte dabei auch erstmals in die elitäre Gruppe der Top 20 vor. Zug um Zug professionalisierte sich auch das Umfeld des Riesentalents, zuletzt holte er sich mit dem Franzosen Hugo Gravil noch einen der besten Physiotherapeuten des Tennisbetriebs an seine Seite.