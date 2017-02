Ahlers treibt die internationale Expansion von BALDESSARINI weiter voran

Herford. Die Ahlers AG treibt die internationale Expansion ihrer Premium-Marke BALDESSARINI weiter zielstrebig voran. Nach einem überaus erfolgreichen, dritten Auftritt auf der Pitti Uomo in Florenz hat das Menswear-Label vom 23. bis 25. Januar zum zweiten Mal auf der New Yorker Modemesse Vanguards Gallery im Javits Center ausgestellt.

Die Präsenz auf der für den us-amerikanischen Fashion-Markt hoch relevanten Messe, verbucht BALDESSARINI erneut als absoluten Erfolg. Eine besonders gute Resonanz hat den Auftritt in einem hochkarätigen B2B-Umfeld begleitet.

Als neuer Partner in den USA leitet die Agentur Components by John McCoy bereits in der zweiten Saison erfolgreich den Vertrieb von BALDESSARINI auf dem us-amerikanischen Markt. Ziel ist es auf dem gesamten Markt zu einer der führenden Fashion Brands im Menswear-Bereich zu werden.

„Die Vanguards Gallery ist für unseren Markterfolg gerade deshalb entscheidend, weil es eine der mit Abstand wichtigsten Leitmessen für den nordamerikanischen Kontinent ist“, erläutert Jörg Weickart, Director Sales International New Markets von Baldessarini.

Auch auf dem europäischen Markt will Ahlers mit BALDESSARINI weiter wachsen. Dazu ist u.a. die Eröffnung eines Partner Stores in Kiew (Ukraine) für das Frühjahr geplant. Zuletzt hatte 2016 ein BALDESSARINI Store im ägyptischen Kairo eröffnet.

Insgesamt ist BALDESSARINI weltweit mit 635 PoS vertreten – 403 davon in Deutschland und 232 im Ausland. Das Premium-Label der Ahlers AG betreibt dazu zwei eigene und 11 Partner-Stores im Ausland sowie einen eigenen Store in Deutschland (München) und hat im September den eigenen Online-Shop re-launcht und auf die gesamte DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausgerichtet.

Bildunterschrift: Auf der Vanguards Gallery am Stand von BALDESSARINI (v.l.): Jörg Weickart (Director Sales International New Markets BALDESSARINI), Dr. Stella Ahlers, Götz Borchert (Geschäftsführer Marketing und Retail) und Patrick Holmes (Sales Manager Components by John McCoy).