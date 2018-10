Ärzte und Patienten im Dialog

15. Corveyer Gesundheitsgespräche starten am 10. Oktober

Kreis Höxter. Chefärzte aus dem Klinikum Weser-Egge referieren in den kommenden Monaten im Weltkulturerbe Schloss Corvey.

Dr. Eckhard Sorges und Dr. Ekkehart Thießen, Chefärzte der Medizinischen Klinik I und II am Standort St. Ansgar Krankenhaus in Höxter, setzen auf das bewährte Konzept der seit 15 Jahren bestehenden Veranstaltungsreihe: „Wie immer werden in allgemein verständlichen Vorträgen Erkrankungen durch unsere Spezialisten vorgetragen und danach alle individuellen Fragen der Zuhörer beantwortet“, sagt Dr. Eckhard Sorges, Organisator der Corveyer Gesundheitsgespräche.

Von Oktober bis März, immer am zweiten Mittwoch im Monat, bietet das Klinikum Weser-Egge die „Corveyer Gesundheitsgespräche“ an. Beginn ist um 17 Uhr im Medienraum des Schlosses, der Eintritt ist frei. Die „Corveyer Gesundheitsgespräche“ werden von der AOK NordWest und dem Kulturkreis Höxter-Corvey Schloss Corvey unterstützt.

Mit den bisherigen Themen und Diskussionen konnten die Arzt-Patienten-Seminare schon viele Bürger aktivieren, sich mehr um ihre Gesundheit zu kümmern. Die Themen reichen von Therapien der Unfallchirurgen für betagte Patienten, über Harnblasen- und Nierentumore, Hämorrhoiden bis zur tödlichen Kombination von Bluthochdruck und Zuckerkrankheit/ Diabetes mellitus.

Am Mittwoch, 10. Oktober, beginnen die 15. Corveyer Gesundheitsgespräche um 17.00 Uhr im Medienraum von Schloss Corvey mit einem Vortrag zum Thema Schaufensterkrankheit: „Alle paar Meter bleib´ ich stehen, was tun?“ Referent ist Dr. Matthias Mende, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie am Standort St. Ansgar Krankenhaus Höxter. Eine Anmeldung ist möglich bei der AOK NordWest unter Tel. 0800-26 55 50 30 39 bei Brigitte Dreimann.

Alle Termine, alle Themen

14. November: Moderne Unfallchirurgie im höheren Alter – neue Therapieansätze; Dr. Frank Blömker, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie

12. Dezember: Früherkennung von Harnblasen- und Nierentumoren – was kann ich tun? Dr. Hans- Jürgen Knopf, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie

09. Januar: Laser hilft gegen Hämorrhoiden – Neue Techniken in der Proktologie; Prof. Dr. Joachim Mellert, Chefarzt der Klinik für Viszeral- und minimalinvasive Chirurgie

13. Februar: Die Hände zittern – normale Alterserscheinung oder doch Parkinson? Dr. Uwe Heckmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie

13. März: Bluthochdruck und Diabetes mellitus – Eine tödliche Kombination, Dr. Eckhard Sorges, Chefarzt der Medizinischen Klinik I Kardiologie/Angiologie, Intensivmedizin