99 Luftballons über der Mittleren Berliner Straße

Ein harmonisches Zusammenspiel aus Licht und Farbe schmückt den Teil des Stadtzentrums entlang der Mittleren Berliner Straße und verleiht dem Straßenzug erneut eine ganz besondere Ausstrahlung. Die spannende Ballon-Installation ist eine Idee der ISG Mittlere Berliner Straße in Kooperation mit der Gütersloh Marketing GmbH und dem Gütersloher Unternehmen Balloonia. Beim Aufhängen zeigten die Mitglieder der ISG persönlichen Einsatz und bekamen dafür und für die großen bunten Luftballons von den Passanten viele positive Kommentare.

Die Ballons in den ausgefallensten Farben setzen die Berliner Straße in Shell Pink, Island Blue, Kiwi und Pistachio gekonnt in Szene und werden sicherlich wieder zu einem beliebten Fotomotiv werden. Jeder Ballon misst bis zu 1 Meter im Durchmesser. Befestigt sind die farbenfrohen neuen Highlights an den Stahlseilen, an denen zur Weihnachtszeit auch das Winterlicht montiert wird und die Straße erstrahlen lässt.

Und wer genau nachzählt, wird vielleicht feststellen, dass es in Gütersloh sogar mehr als die von Nena besungenen 99 Luftballons sind, die im Wind über der Mittleren Berliner Straße tanzen.