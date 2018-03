Gesamtzahl an Stiftungen in OWL gestiegen

Bezirksregierung Detmold genehmigt 16 neue Stiftungen in 2017 – Stiftungsgründungen in OWL weiter auf hohem Niveau

Detmold. Die Bezirksregierung Detmold hat im vergangenen Jahr insgesamt 16 Stiftungen anerkannt (2016: 10). Damit ist deren Gesamtzahl in Ostwestfalen-Lippe auf 536 gestiegen. Die neu gegründeten Stiftungen brachten ein Kapital von etwa 24 Millionen Euro ein. Insgesamt beträgt das Stiftungskapital in OWL damit etwa zwei Milliarden Euro.

Die Stadt Bielefeld ist mit 144 Stiftungen Spitzenreiter, gefolgt von den Kreisen Lippe und Gütersloh mit 99 und 86 Stiftungen. Im Kreis Paderborn sind 72, im Kreis Minden-Lübbecke 57, im Kreis Herford 51 und im Kreis Höxter 27 Stiftungen anerkannt.

Bei den Stiftungszwecken lagen nach Angaben der Stiftungsaufsicht der Bezirksregierung die Schwerpunkte bei den Themen „soziale Dienste“, „Erziehung und Bildung“, „Kinder- und Jugendhilfe“, Gesundheit“, „Kunst und Kultur“ sowie „Wissenschaft und Forschung“, „Altenhilfe“ und „Sport“.

Von den 536 Stiftungen des Bezirks sind 398 allgemein gemeinnützige oder mildtätige Stiftungen, 81 Stiftungen sind kirchliche, 57 sind nicht steuerbegünstigt.

Bezirksregierung berät Stiftungswillige

Die Bezirksregierung Detmold ist als Stiftungsbehörde Ansprechpartnerin für alle, die eine Stiftung gründen möchten. Sie berät und begleitet Interessenten von der Idee, eine rechtsfähige Stiftung errichten zu wollen, bis zur Aushändigung der Anerkennungsurkunde.

Seit 2013 sind Verbrauchs- oder Teilverbrauchsstiftungen möglich. Hierbei werden das zur Verfügung gestellte Vermögen – ganz oder in Teilen – zusätzlich zu den Erträgen in einem festgelegten zeitlichen Rahmen für die Zweckerfüllung verausgabt. Immer mehr Stifter entscheiden sich für diese neue Form, da wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase eine Zweckverwirklichung nur aus den Erträgen immer schwieriger wird. Insgesamt gibt es derzeit 14 Verbrauchs und Teilverbrauchsstiftungen in OWL.

Informationen zu Stiftungen und Stiftungsrecht gibt es auf der Internetseite der Bezirksregierung. Dort sind auch zahlreiche Muster hinterlegt (www.bezreg-detmold.nrw.de). Informationen über die Stiftungen in Nordrhein-Westfalen befinden sich auf den Internetseiten des Ministeriums für Inneres (www.mik.nrw.de).

Tabelle: @ Bezirksregierung Detmold