Eine musikalische Reise querbeet durch Klassik und Filmmusik

Das Sinfonieorchester Paderborn e.V. konzertiert am Sonntag, 8. Oktober 2017, um 18.00 Uhr im Kongresshaus Bad Lippspringe mit einem bunten Programm. Es werden Werke von Grieg, Bizet, Mancini und vielen weiteren präsentiert.

Paderborn. Passend zur diesjährigen Landesgartenschau in Bad Lippspringe gibt es eine abwechslungsreiche Mischung – querbeet durch Klassik und Filmmusik. Das PaderbornerSinfonieorchester zeigt damit neben den traditionellen sinfonischen Konzerten sein

facettenreiches Repertoire.

Den Auftakt bilden die sinfonische Dichtung „Finlandia“ vom finnischen Komponisten Jean Sibelius und Ausschnitte aus der bekannten „Peer Gynt Suite“ von Edvard Grieg. Georges Bizet hat aus der Oper „Carmen“ ebenfalls eine Suite komponiert, die in Teilen das Konzertprogramm bereichert. Die davon entnommene berühmte Arie „Chanson du Toréador“wird von dem niederländischen Bariton Frank Dolphin Wong gesungen. Er übernimmt ebenfalls den Gesangspart bei anschließend erklingenden Songs aus „Kiss me Kate“ und „The King and I“. Darüber hinaus können sich die Zuhörer u.a. auf bekannte Melodien aus „Fluch der Karibik“ und verschiedene Märsche freuen.

Der niederländische Bariton Frank Dolphin Wong studierte klassischen Gesang an den Konservatorien Utrecht, Amsterdam und Den Haag. Parallel dazu war er Student am Conservatoire de Metz, Frankreich. Sein holländisches Debüt gab er als Solist an der Oper in Amsterdam und unternahm 2003 eine Tournee durch Frankreich und Belgien. Von 2004 bis 2010 hatte Frank Wong ein festes Engagement am Theater Hagen und gewann mehrere Auszeichnungen. In der Zeit von 2010 bis 2013 übernahm er verschiedene Rollen an der National Oper Warschau und am Theater Solingen. Seit der Spielzeit 2014/2015 ist er festes Ensemblemitglied des Theaters Bielefeld und sang dort seitdem eine Vielzahl von Titelpartien. In dieser Saison wird Frank Wong den Sprecher in „Die Zauberflöte“, den Albert in „Werther“ und den Wotan in „Das Rheingold“ singen.

Merijn van Driesten , der seit November 2011 das Sinfonieorchester Paderborn e.V. dirigiert, stammt aus den Niederlanden. Er studierte zunächst Klavier in Utrecht und Amsterdam und dann Dirigieren bei Prof. Christof Prick in Hamburg. Ab 2007 arbeitete Merijnvan Driesten an verschiedenen Theatern als Kapellmeister und Repetitor. Seit 2014 ist er Kapellmeister und Studienleiter am Theater Bielefeld.

Das Sinfonieorchester Paderborn e.V. ist 2015/16 aus dem ehemaligen Collegium musicum Paderborn, welches im letzten Jahr sein 50jähriges Bestehen feierte, hervorgegangen. Es ist ein Orchester, in dem Amateurmusiker und Musikpädagogen gemeinsam spielen. Sein regelmäßiges Konzertprogramm besteht aus jährlichen Sinfoniekonzerten mit dem Schwerpunkt auf romantischen Werken und wechselnden Solisten, vorrangig junge Musiker, die einen Bezug zur Region Paderborn haben, sowie verschiedenen Konzert-/Chorbegleitungen mit unterschiedlicher Besetzung.

Eintritt: 13 € (ermäßigt 6 €)

Karten: Tourist-Information Bad Lippspringe (Preis zzgl. Vorverkaufsgebühr), Paderborner Ticketcenter, Marienplatz (Preis zzgl. Vorverkaufsgebühr), Musikhaus Schallenberg, Nordstraße

Aktuelle Informationen zum Orchester und Hinweise auf kommende Konzerte finden Sie unter: http://www.sinfonieorchester-paderborn.de.

Foto: Sinfonieorchester Paderborn e.V.