360°-Panorama „AMAZONIEN“ im „Panorama am Zoo“ in Hannover

Hannover. Riesige Bäume, die weit in den Himmel ragen, mächtige Wurzeln und Lianen, die scheinbar aus der Luft herabhängen, farbenfrohe Schmetterlinge, Nasenbären, Gürteltiere, exotische Vögel und ein Brüllaffe, der neugierig aus dem dichten Geäst hervorblickt. Im grünen Dämmerlicht vor der Geräuschkulisse aus prasselndem Regen und dem vieltausendstimmigen Konzert der Tiere eröffnet sich bei Sonnenaufgang ein einzigartiger Blick: Im PANORAMA AM ZOO ist der Regenwald entstanden!

Im Herbst 2017 wurde das PANORAMA AM ZOO eröffnet und präsentiert das faszinierende 360°-Panorama AMAZONIEN von Yadegar Asisi. AMAZONIEN führt auf eine fantastische Entdeckungsreise durch den tropischen Regenwald. Damit können Besucher erstmals auch in Norddeutschland ein Panorama-Kunstwerk des Berliner Künstlers Asisi erleben. Gezeigt wird das 32 Meter hohe und 110 Meter umfassende 360°-Panoramabild in einer blattgrünen Rotunde, die im Laufe des Jahres direkt neben dem Erlebnis-Zoo Hannover errichtet wurde.

„AMAZONIEN – Faszination tropischer Regenwald“, ist ein monumentales Werk von Yadegar Asisi zum brasilianischen Regenwald. Mit AMAZONIEN hat Asisi einen hyperrealistischen Kunstraum geschaffen, der die unterschiedlichsten Vegetationsformen des Amazonasbeckens und sein komplexes Ökosystem künstlerisch verdichtet vorstellt.

In dem zylindrischen Gebäude können Besucher das Rundumbild aus verschiedenen Ebenen betrachten: von drei zentralen Besucherplattformen in sechs, zwölf und 15 Metern Höhe sowie vom Parterre aus ergeben sich immer neue Perspektiven.

Wie auf einer Lichtung öffnet sich der Blick weit in die Landschaft am Amazonas, auf die Kronen gigantischer Urwaldbäume mit bis zu zehn Meter hohen Brettwurzeln, auf faszinierende Pflanzen und Tiere von der Hänge-Parkia bis zu Pfeilwurzgewächsen und Bromelien, vom giftigen Erdbeerfröschchen und schlammleckendem Schmetterling bis zum eleganten Jaguar und kletterkünstlerischen Ozelot. Durch die Tag- und Nachtsimulation können Besucher gefühlt gleich mehrere „Tage“ am Amazonas verbringen und die unvergleichliche Schönheit und die enorme Artenvielfalt des tropischen Regenwaldes auf immersive Weise erleben. Wer sich Zeit nimmt und genau hinschaut, kann die Welt AMAZONIENS in all ihren Facetten entdecken – und sich überraschen lassen.

Viermal bereiste Yadegar Asisi die Amazonasregion, um das Konzept des Regenwald-Panoramas zu entwickeln. Es entstanden Zehntausende Fotoaufnahmen sowie unzählige Skizzen und Aquarelle, die bei der Entwicklung des Kunstwerks Verwendung fanden. Der unermessliche Artenreichtum der tropischen Natur sowie die komplexen miteinander verzahnten Mechanismen des Ökosystems waren Asisis Motor und zentrale Beweggründe. Die fremde Welt des Regenwaldes wird von den Besuchern im Panorama flanierend erkundet – unterstützt von einer Lichtinstallation sowie einer Geräuschkulisse und der eigens von Eric Babak komponierten Musik.

Über den Künstler

Yadegar Asisi schafft mit den 360°-Panoramen weltweit Publikumserfolge. Sein PERGAMON-Panorama begeisterte in Berlin während eines Jahres etwa 900.000 Besucher. 2003 mit EVEREST als Projekt im Panometer Leipzig ins Leben gerufen, hat sich die Erfolgsgeschichte der Panoramen in derzeit sechs Städten etabliert: Nach Leipzig kamen Dresden und Berlin (DRESDEN IM BAROCK, DRESDEN 1945, PERGAMON und DIE MAUER), seit 2014 werden die Riesenrundbilder auch in Pforzheim (ROM 312) und in Rouen (GREAT BARRIER REEF) und seit 2016 in Lutherstadt Wittenberg (LUTHER 1517) gezeigt. Im Frühjahr / Sommer 2018 wird in Berlin ein weiteres Ausstellungsgebäude in Kooperation mit der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin eröffnen.

PANORAMA AM ZOO

Das PANORAMA AM ZOO ist das erste Asisi-Panorama Norddeutschlands. Als Naturpanorama ist die neue Attraktion in Hannover am Zoo eine ideale Ergänzung zu den einzigartigen Themenwelten des Erlebnis-Zoos Hannover, der jährlich mehr als 1,2 Mio. Besucher begeistert.

Weitere Informationen, Preise und Öffnungszeiten unter www.panorama-am-zoo.de oder unter www.asisi.de.