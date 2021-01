Zweite Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2 gestartet

Horn-Bad Meinberg. In Lippe haben jetzt die ersten Personen ihre zweite Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2 bekommen – so auch Waltraud Burre, Bewohnerin des SeniorenZentrums am Markt in Horn-Bad Meinberg. Die erste Impfung vor 21 Tagen hat die 70-Jährige gut und ohne Nebenwirkungen vertragen. Entsprechend zuversichtlich blickte sie der zweiten Impfaktion in der Senioreneinrichtung entgegen. Wobei die Impfung am gestrigen Sonntag dann fast schon zur Nebensache wurde: „Ich fühle mich hier in der Senioreneinrichtung wohl, und heute Morgen ging es mir ganz besonders gut. Ein großes Lob an die Pflege- und Leitungskräfte sowie die Hausleitung“. Die erste Impfung sei sicher für alle ungewohnt gewesen, sie sei aber sehr zufrieden ob der guten Vorbereitung und Betreuung rund um die Impfaktionen. Auch mit der zweiten Impfung war Waltraud Burre zufrieden, und jetzt freut sie sich bald wieder auf regelmäßigen Besuch von Tochter, Sohn und Enkelkindern. Denn aktuell hält die Familie den Kontakt überwiegend über das Telefon.