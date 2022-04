Zwei neue Angebote des Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe

Gütersloh. Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe (KoPS) startet zwei neue Angebote. Zum einen möchte es für pflegende Angehörige weitere Pflegeselbsthilfegruppen bei ihrer Gründung unterstützen. Zum anderen bietet das KoPS einen achtsamen Parkspaziergang für pflegende Angehörige an, bei dem diese ein wenig vom Alltag abschalten können.

Die neuen Pflegeselbsthilfegruppen im Kreis Gütersloh, die aufgebaut werden sollen, können sich laut KoPS online und/oder analog austauschen. Zur Orientierung soll zunächst ein Online-Treffen für pflegende Angehörige angeboten werden – selbstverständlich kostenlos. Bei diesem Treffen gibt das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe die Möglichkeit, mit anderen pflegenden Angehörigen aus dem Kreis Gütersloh ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen und Informationen auszutauschen. Das Angebot richtet sich an alle Angehörigen, die eine pflegebedürftige Person betreuen und sich einen Austausch mit Personen wünschen, die ähnliche Erfahrungen haben. Das Online-Treffen (per Zoom) findet statt am Donnerstag, 12. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr. An diesem Abend soll auch besprochen werden, ob sich die Gruppe zukünftig regelmäßig online oder auch in Präsenz treffen möchte.

Willkommen sind nicht nur Angehörige erwachsener Pflegebedürftiger, sondern auch pflegebedürftiger Kinder. Anmeldungen bitte per E-Mail an kops@kreis-guetersloh.de.

Bei einem Spaziergang inklusive Führung durch den Stadtpark und den Botanischen Garten in Gütersloh haben die Teilnehmenden die Möglichkeit abzuschalten, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen, Kraft für den Alltag zu tanken und mit anderen pflegenden Angehörigen in Kontakt zu kommen. Die Führung startet mit einer kurzen Einleitung mit Informationen über den Blumengarten. Im Laufe des Spaziergangs kommen die Teilnehmenden dank kleiner Text-Impulse dazu, an bestimmten Orten inne zu halten und sich in achtsamer Wahrnehmung zu üben, so die Ankündigung. Es wird bei diesem Spaziergang kurze Stillezeiten und Momente zum Nachfühlen geben. Die Teilnahme an diesem Spaziergang am Samstag, 11. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr ist kostenlos, die Leitung hat Larissa Lakämper. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt das KoPS per E-Mail unter kops@kreis-guetersloh.de oder per Telefon unter 05241/82-2104 (mittwochs 10 bis 12 Uhr) entgegen.

